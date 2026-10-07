एमपी में कोरोना से बचानेवाले 4 हजार लोगों की हालत खराब, उमंग सिंघार ने उठाई आवाज

Umang Singhar : मध्यप्रदेश में कोरोना के सबसे कठिन दौर में कई लोग आगे आए जो अपनी जान जोखिम में डालकर आमजन की सेवा करते रहे। अब इन कोरोना योद्धाओं की ही हालत खराब है। संकट समाप्त होते ही राज्य सरकार ने उनकी सेवाएं खत्म कर दी थीं जिसके कारण ये आर्थिक रूप से परेशान हो चुके हैं। अब मध्यप्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कोरोना योद्धाओं की आवाज उठाई है। उन्होंने राज्य सरकार से तत्काल इनके पुनर्नियोजन पर विचार करने को कहा है।