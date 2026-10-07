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“सीएम रहते जो मेरे पैर छूते थे वही लगा रहे ऊलजलूल आरोप ” दिग्विजय सिंह का बड़ा हमला

दिग्विजय सिंह ने की प्रेसवार्ता, सत्य सनातन स्वाभिमान यात्रा को लेकर दी जानकारी, कहा- गलत आरोप लगाते हैं लोग
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भोपाल

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deepak deewan

Oct 07, 2026

दिग्विजय सिंह ने सत्य सनातन स्वाभिमान यात्रा को लेकर दी जानकारी

दिग्विजय सिंह ने सत्य सनातन स्वाभिमान यात्रा को लेकर दी जानकारी image patrika

एमपी के पूर्व सीएम, वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने सत्य सनातन स्वाभिमान यात्रा को लेकर प्रेसवार्ता बुलाई। उन्होंनेे बताया कि यात्रा के दौरान वे पार्टी के झंडे की बजाय अलग पांच रंगों की ध्वजा लेकर चलेंगे। प्रेसवार्ता करने दिग्विजय सिंह सपत्नीक आए। उन्होंने कहा कि भाजपा के लोग मुझे कभी ईसाई तो कभी मुस्लिम बना देते है जबकि मैं सनातनी हूं। दिग्विजय सिंह ने यह भी कहा कि मेरे ऊपर ऐसा आरोप वही लोग लगाते हैं जो सीएम रहते हुए मेरे पैर छूने आते थे।

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Updated on:

07 Oct 2026 03:29 pm

Published on:

07 Oct 2026 03:26 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / “सीएम रहते जो मेरे पैर छूते थे वही लगा रहे ऊलजलूल आरोप ” दिग्विजय सिंह का बड़ा हमला

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