“सीएम रहते जो मेरे पैर छूते थे वही लगा रहे ऊलजलूल आरोप ” दिग्विजय सिंह का बड़ा हमला

एमपी के पूर्व सीएम, वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने सत्य सनातन स्वाभिमान यात्रा को लेकर प्रेसवार्ता बुलाई। उन्होंनेे बताया कि यात्रा के दौरान वे पार्टी के झंडे की बजाय अलग पांच रंगों की ध्वजा लेकर चलेंगे। प्रेसवार्ता करने दिग्विजय सिंह सपत्नीक आए। उन्होंने कहा कि भाजपा के लोग मुझे कभी ईसाई तो कभी मुस्लिम बना देते है जबकि मैं सनातनी हूं। दिग्विजय सिंह ने यह भी कहा कि मेरे ऊपर ऐसा आरोप वही लोग लगाते हैं जो सीएम रहते हुए मेरे पैर छूने आते थे।