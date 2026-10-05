इंदौर में ‘फैंसी नंबर प्लेट’ लगाई तो खैर नहीं, आपको पता भी नहीं चलेगा, मिनटों में हो जाएगी शिकायत

Indore news: गाड़ी की नंबर प्लेट पर नंबर की जगह नाम, डिजाइन या ऐसे बदलाव करना जिससे नंबर साफ नजर न आए अब ऐसा करना नजरअंदाज नहीं होगा। सड़क पर ऐसी नंबर प्लेट दिखने पर नागरिक उसकी शिकायत ट्रैफिक सारथी एप के जरिए कर रहे हैं। शिकायत मिलने के बाद ट्रैफिक पुलिस वाहन की जानकारी जुटाकर कार्रवाई कर रही है। हाल ही में फैंसी नंबर प्लेट की शिकायत मिलने पर वाहन मालिक को विधिवत नंबर प्लेट लगाकर उसकी फोटो भेजने के निर्देश दिए गए।