शिकायतकर्ता आर्जव जैन के मुताबिक रिश्वत की रकम में से 20-20 हजार रुपये की दो किस्तें मीटर रीडर संदीप मिश्रा उनसे पहले ही ले चुका था। फरियादी आर्जव जैन की शिकायत की लोकायुक्त इंदौर की टीम ने जांच की शिकायत सही पाए जाने पर सोमवार को रीडर संदीप मिश्रा को रिश्वत लेते रंगेहाथों पकड़ने के लिए ट्रैप योजना बनाई। लोकायुक्त ने फरियादी आर्जव जैन को रिश्वत के 5 हजार रुपये देने के लिए भेजा तो हाउसकीपिंग सुपरवाइजर दीपक सचदेवा ने रिश्वत की रकम ली और उसे मीटर रीडर संदीप मिश्रा को ले जाकर दिया। जैसे ही संदीप मिश्रा ने पैसे लिए तो लोकायुक्त की टीम ने उसे रंगेहाथों पकड़ लिया। लोकायुक्त ने जूनियर इंजीनियर रवि मिश्रा और मीटर रीडर संदीप के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया है।