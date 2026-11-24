महू से ग्यासपुरखेड़ी तक 72.66 किमी लाइन के लिए 4930.91 करोड़ रुपए और ग्यासपुरखेड़ी से सेंधवा तक 75.5 किमी लाइन के लिए 2548.37 करोड़ का टेंडर जारी हुआ है। लंबाई में अंतर केवल 2.84 किलोमीटर है, लेकिन पहले खंड की अनुमानित लागत दूसरे की तुलना में लगभग दोगुनी है। इसका कारण दोनों हिस्सों की भौगोलिक परिस्थितियों और निर्माण की जटिलता में अंतर होना है। महू से ग्यासपुरखेड़ी के बीच मानपुर घाट का चुनौतीपूर्ण क्षेत्र, नर्मदा नदी पर प्रस्तावित पुल, कई बड़े रेलवे ब्रिज, सुरंगें और बड़े वायडक्ट का निर्माण करना होगा। पहाड़ी क्षेत्र में रेल लाइन बिछाने के लिए भारी इंजीनियरिंग कार्यों की जरूरत पड़ेगी। इसके मुकाबले ग्यासपुरखेड़ी से सेंधवा वाले खंड की अनुमानित निर्माण लागत कम है। इसमें भी सुरंग, पुल. ट्रैक, सिग्नलिंग और विद्युतीकरण के काम शामिल हैं।