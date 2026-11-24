मनमाड़-इंदौर रेल लाइन, प्रतिकात्मक फोटो (Photo Source- magnific)
Indore Manmad Rail Project: मध्यप्रदेश में मनमाड़-इंदौर नई रेल लाइन परियोजना को जमीन पर उतारने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। मध्य रेलवे ने वणिहार (सेंधवा) से ग्यासपुरखेड़ी (धामनोद) के बीच 75.5 किलोमीटर लंबे रेलखंड के निर्माण के लिए 2548.37 करोड़ रुपए का ईपीसी टेंडर जारी कर दिया है। इससे पहले डॉ. आंबेडकर नगर (महू) से ग्यासपुरखेड़ी तक 72.66 किलोमीटर रेलखंड के लिए करीब 4930.91 करोड़ रुपए का टेंडर जारी हो चुका है। इस तरह परियोजना के दो महत्वपूर्ण हिस्सों के लिए निविदा प्रक्रिया आगे बढ़ गई है।
मनमाड़-इंदौर रेल संघर्ष समिति के प्रमुख मनोज मराठे ने बताया कि मध्य रेलवे ने निविदा जारी की है। 2548.37 करोड़ की अनुमानित लागत वाले इस रेलखंड में रेलवे लाइन निर्माण के साथ सुरंगें, बड़े पुल, ट्रैक बिछाने, आधुनिक सिग्नलिंग और विद्युतीकरण जैसे कार्य शामिल हैं। निर्माण कार्य के लिए चार साल की समय सीमा निर्धारित की गई है। निविदा की पहली प्री-बिड बैठक 31 दिसंबर को होगी। बोली जमा करने की अंतिम तारीख 18 मार्च 2027 तय की है। तकनीकी बोलियां 19 मार्च 2027 को खोली जाएंगी।
परियोजना के निर्माण में भूगर्भीय परिस्थितियों को भी ध्यान में रखा जा रहा है। राष्ट्रीय भूभौतिकीय अनुसंधान संस्थान हैदराबाद की रिपोर्ट के अनुसार धुले, सेंधवा, अबू घाटी और सिहोड़ क्षेत्र में 29 ग्राउंड टीईएम सर्वेक्षण किए गए हैं। रिपोर्ट में अधिकांश सुरंगों के उथले स्तर और बेसाल्ट चट्टानों से गुजरने की जानकारी दी गई है। जल रिसाव वाली कमजोर चट्टानों पर विशेष तकनीकी सावधानी बरतने की जरूरत बताई गई है।
महू से ग्यासपुरखेड़ी तक 72.66 किमी लाइन के लिए 4930.91 करोड़ रुपए और ग्यासपुरखेड़ी से सेंधवा तक 75.5 किमी लाइन के लिए 2548.37 करोड़ का टेंडर जारी हुआ है। लंबाई में अंतर केवल 2.84 किलोमीटर है, लेकिन पहले खंड की अनुमानित लागत दूसरे की तुलना में लगभग दोगुनी है। इसका कारण दोनों हिस्सों की भौगोलिक परिस्थितियों और निर्माण की जटिलता में अंतर होना है। महू से ग्यासपुरखेड़ी के बीच मानपुर घाट का चुनौतीपूर्ण क्षेत्र, नर्मदा नदी पर प्रस्तावित पुल, कई बड़े रेलवे ब्रिज, सुरंगें और बड़े वायडक्ट का निर्माण करना होगा। पहाड़ी क्षेत्र में रेल लाइन बिछाने के लिए भारी इंजीनियरिंग कार्यों की जरूरत पड़ेगी। इसके मुकाबले ग्यासपुरखेड़ी से सेंधवा वाले खंड की अनुमानित निर्माण लागत कम है। इसमें भी सुरंग, पुल. ट्रैक, सिग्नलिंग और विद्युतीकरण के काम शामिल हैं।
मराठे ने बताया कि रेलवे अधिकारियों को पूरी परियोजना को तीन से चार हिस्सों में बांटकर अलग-अलग डीपीआर तैयार करने और प्रत्येक खंड के लिए स्वतंत्र टेंडर जारी करने का सुझाव दिया था। इसका उद्देश्य निर्माण कार्य समानांतर रूप से शुरू करना, परियोजना को गति देना और लागत में अनावश्यक वृद्धि रोकना था। रेलवे द्वारा लगभग 75-75 किलोमीटर के हिस्सों में निविदा प्रक्रिया शुरू करना इसी दिशा में उठाया गया कदम है।
इस रेल लाइन के निर्माण में मध्यप्रदेश में कैलोद, कमदपुर, झाड़ी बरोदा, सराय तालाब, नीमगढ़, चिक्तयाबड़, ग्यासपुरखेड़ी, कोठड़ा, जरवाह, अजंदी, बघाड़ी, कुसमारी, जुलवानिया, सली कलां, वनिहार, बवादड़ और मालवा स्टेशन बनेंगे। वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र में सांगवी, लोकी, शिरपुर, दभाक्षी, कस्बे ललिंग्नान, पूरमपेड़ा, झांझ, छीकाहोल, मालेगांव, यसगांव बीके, मेहुन, चोंधी व खटगांव में नए स्टेशन बनेंगे तो मनमाड़, न्यू धुले और नरदाना स्टेशन बनेंगे।
लंबाई- लगभग 309 किलोमीटर
लागत- 18,036.25 करोड़ रुपए
केंद्र की अंतिम मंजूरी- 2 सितंबर 2024
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