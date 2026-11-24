Indore news: सर्दी बढऩे के साथ रेलवे ने पटरियों की सुरक्षा को लेकर सतर्कता बढ़ा दी है। तापमान में गिरावट से रेल पटरियों में दरार आने और वेल्ड टूटने की आशंका रहती है। ऐसे में रेलवे ने शीतकालीन संरक्षा अभियान शुरू करने की तैयारी की है। इंदौर सहित रेलवे मंडल के विभिन्न रेलखंडों में अब पटरियों की निगरानी के साथ गश्ती कर्मचारियों की लोकेशन पर भी जीपीएस के जरिए नजर रखी जाएगी। रेलवे की योजना के अनुसार रेल का तापमान निर्धारित सीमा से नीचे पहुंचते ही विशेष गश्त शुरू कर दी जाएगी। कर्मचारी रात में निर्धारित रेलखंडों पर पैदल गश्त कर पटरियों, वेल्ड और उनके बीच के अंतराल की जांच करेंगे। इस दौरान कहीं दरार, वेल्ड टूटने या अन्य असामान्यता मिलने पर तत्काल सूचना देकर सुधार कार्य कराया जाएगा।