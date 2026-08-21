Jaipur CJP Workers Assaulted: CJP कार्यकर्ता सलमान का आरोप- कीचड़ में घसीटकर पीटा, हाथ टूटा; रोते हुए सुनाया दर्द

पेशे से इंजीनियर और CJP कार्यकर्ता सलमान ने एक मीडिया चैनल से बातचीत के दौरान घटना की आपबीती बताई। सलमान ने बताया कि वे केवल गांव में बदहाल पड़े स्कूल की स्थिति दिखाने और बच्चों के शिक्षा अधिकार की आवाज उठाने आए थे। लेकिन अचानक उग्र हुई भीड़ ने उन पर हमला कर दिया। उन्हें कीचड़ में घसीटा गया और बेरहमी से पीटा गया। बातचीत के दौरान सलमान के हाथों पर खून के धब्बे और शरीर पर गंभीर चोटों के निशान साफ नजर आ रहे थे।