‘भैंसों के तबेले में चल रहा स्कूल’ CJP टीम पर हमले के बाद आशुतोष रांका का नया वीडियो आया सामने, बताया कैसे हुआ था हमला

आशुतोष रांका ने वीडियो में कहा कि 'एक स्कूल है जो पिछले डेढ़ साल से भैंसों के तबेले में चल रहा है। उस स्कूल को ठीक करने की रिक्वेस्ट के लिए गांव वालों ने अप्रोच किया था कि आप लोग आएं और इस स्कूल का निरीक्षण करिए और इसे सही करवाइए क्योंकि इस स्कूल की हालत बहुत खराब है। आज हम लोग जब निरीक्षण करने जा रहे थे उससे पहले ही हमारी टीम के कुछ साथी वहां मौजूद थे। साथ ही वहां पर BJP के गुंडे मौजूद थे। शंकर बांगरा और कमल प्रधान दोनों बीजेपी के गुंडे हैं। उन्होंने 30-40 लोगों को इकट्ठा किया और हमारी टीम मेंबर्स पर पथराव किया। इस बारे में हमने पुलिस स्टेशन में जानकारी दी और सबको इन्फॉर्म किया। जब हम लोग पहुंचे तो पथराव करके हमारे वॉलंटियर्स के सिर फोड़ दिए उनके हाथ में फ्रैक्चर आया और रेखा जी के कंधे पर चोट आई। उन पर पुरुष गुंडों ने हमला किया, इनका मोबाइल तोड़ दिया, गाड़ियों के शीशे फोड़े और मेरी भी शर्ट फाड़ी गई। वहां बहुत सारे लोग थे जिनको मारा है और ये सबकुछ मीडिया की मौजूदगी में हुआ है। राजस्थान के गुंडों ने जो किया है उसके कारण राजस्थान का पूरे देश भर में नाम खराब हुआ है।