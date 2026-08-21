Jaipur: ‘ग्रामीण नहीं BJP कार्यकर्ता थे’, CJP टीम पर हमले के बाद ये बोले कांग्रेस नेता गोविंद सिंह डोटासरा और टीकाराम जूली

CJP की ओर से राजस्थान में सरकारी स्कूलों की स्थिति जानने के लिए ‘स्कूल ठीक करो’ अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत CJP के सह-संयोजक आशुतोष रांका अपनी टीम के साथ रामपुरा कंवरपुरा के सरकारी स्कूल पहुंचे थे। टीम स्कूल की व्यवस्थाओं और वहां मौजूद सुविधाओं का जायजा लेना चाहती थी लेकिन ग्रामीणों ने स्कूल परिसर में प्रवेश का विरोध किया। इस घटना को लेकर आशुतोष रांका ने आरोप लगाया कि उनके साथ मारपीट की और इसके पीछे बीजेपी के लोगों का हाथ है। उन्होंने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर पर भी आरोप लगाए। रांका का कहना है कि सरकारी स्कूलों की स्थिति सामने लाने की कोशिश की जा रही है और इसी वजह से उनकी टीम को रोका जा रहा है।