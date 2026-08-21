आशुतोष रांका ने कहा कि हमारे एक वॉलेंटियर का हाथ टूटा है। फ्रैक्चर हुआ है। आज राजस्थान के लोकतंत्र में काला दिन है। भाजपा के गुंडे वहां पर मौजूद थे। पत्थरबाजी हुई है। सब कुछ पता होने के बावजूद राजस्थान पुलिस का एक पुलिसकर्मी वहां मौजूद नहीं था। मेरी शर्ट फाड़ी गई है। महिलाओं के साथ अभद्रता हुई है, उन्हें पुरुषों ने पीटा है, भाजपा के गुंडों ने पीटा है। यह मदन दिलावर के कहने पर हुआ है। उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को चेतावनी देते हुए कहा कि आपके पास 48 घंटे हैं। इन गुंडों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। आपको अपना आदेश वापस लेना होगा, वरना हम पूरे राजस्थान में राज्यव्यापी आंदोलन शुरू करेंगे। इस बार आंदोलन सिर्फ स्कूलों तक सीमित नहीं रहेगा। इस बार हम मदन दिलावर के इस्तीफे की मांग करेंगे।