‘हमने कुछ नहीं किया, CJP वालों ने खुद तोड़ी कारें’, जयपुर में मारपीट के आरोपों पर ग्रामीणों का बड़ा बयान

मामले को लेकर स्थानीय निवासी जुगल किशोर शर्मा ने सीजेपी के आरोपों पर कहा कि हमने किसी पर हमला नहीं किया। सीजेपी के लोग अपने साथ 200 से 250 लोगों को लेकर आए थे। हमने उनसे बिल्कुल शांति से बात की, लेकिन उन्होंने खुद ही अपनी गाड़ियों के कांच फोड़ लिए। वे कह रहे हैं कि वे स्कूल की मरम्मत कराने आए थे, लेकिन हमारे स्कूल का काम स्थानीय विधायक कराएंगे। इसके लिए 12 लाख रुपए का बजट पहले ही स्वीकृत हो चुका है। हमने विरोध सिर्फ इसलिए किया क्योंकि हम गांव के स्कूल में बीजेपी और कांग्रेस के अलावा किसी अन्य दल को यहां नहीं आने देंगे। इस पूरे घटनाक्रम से मेरी पत्नी इतनी डर गई हैं कि घर से बाहर तक नहीं निकल रही है।