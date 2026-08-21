पहले अभिजीत दीपके ‘थप्पड़ कांड’, अब आशुतोष रांका ‘पिटाई’, CJP के लिए जयपुर बना विवादों-हमलों का नया गढ़!

राजस्थान की राजधानी जयपुर में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के शीर्ष नेतृत्व और कार्यकर्ताओं के लिए सुरक्षा और राजनीतिक स्वीकार्यता एक बड़ी चुनौती बनती जा रही है। पहले जून 2026 में जयपुर के शहीद स्मारक पर एक सार्वजनिक प्रदर्शन के दौरान सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके को भीड़ के बीच सरेआम थप्पड़ मारे गए थे और अब अगस्त 2026 में पार्टी के सह-संयोजक आशुतोष रांका और उनकी टीम को जयपुर के रामपुरा कंवरपुरा में ग्रामीणों व स्थानीय लोगों के भारी विरोध और हाथापाई का सामना करना पड़ा है। जयपुर में सीजेपी के बड़े चेहरों पर एक के बाद एक हुए इन हमलों ने राजस्थान की सियासत में हलचल तेज कर दी है।