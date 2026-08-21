जयपुर में CJP नेता आशुतोष रांका पर हमले का वीडियो आया सामने, जमीन पर गिराकर पीटा; गाड़ियों में भी तोड़फोड़

इस घटना से पहले आशुतोष रांका ने भी एक वीडियो एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि रामपुरा के कंवरपुरा स्थित सरकारी स्कूल पिछले कई सालों से भैंसों के तबेले में चल रहा है। मैं अभी वही पहुंच रहा हू। लेकिन हमारी टीम के कुछ साथी जो वहां पहुचे हुए थे, उनके साथ भाजपा के गुंडे फिर मारपीट पर उतर आए। भाजपा को हमारे बच्चे भैंसों के तबेले में पढ़ाते रहे, यह मंज़ूर है, लेकिन इन स्कूलों को अगर हम ठीक करवाने की कोशिश करें यह मंज़ूर नहीं है। इससे शर्मनाक बात क्या हो सकती है?