जयपुर में सीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला, भड़के आशुतोष रांका बोले- 48 घंटे में शिक्षा मंत्री दें इस्तीफा, वरना होगा बड़ा आंदोलन

आशुतोष रांका ने घटना के बारे में बताते हुए कहा कि हम रामपुरा-कंवरपुरा गांव में सरकारी स्कूल की बदहाली का जायजा लेने गए थे। पिछले कई सालों से यह स्कूल भैंसों के तबेले में चल रहा है। हम पिछले साल भी निरीक्षण के लिए आए थे और तब भी स्थितियां यही थीं। लेकिन इस बार हमारे पहुंचने से पहले ही वहां भाजपा से जुड़े लोग मौजूद थे। हमारे कार्यकर्ताओं पर अचानक हमला कर दिया गया। पुलिस को सूचना दी गई थी, फिर भी वे नहीं रुके। हमारी गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए, मोबाइल फोन फोड़ दिए गए, महिला कार्यकर्ता से मारपीट की गई और मेरी शर्ट तक फाड़ दी गई। हमारी टीम के एक सदस्य का हाथ टूट गया है और हम पर पत्थरों से भी वार किए गए।