जयपुर में ग्रामीणों ने सीजेपी कार्यकर्ताओं को पीटा, गाड़ियों को भी तोड़ा, अभिजीत दीपके बोले- तमाशबीन बनी है पुलिस

जयपुर। जयपुर के सांगानेर इलाके के पास स्थित रामपुरा कंवरपुरा में एक सरकारी स्कूल का जायजा लेने पहुंचे कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के कार्यकर्ताओं और स्थानीय ग्रामीणों के बीच शुक्रवार सुबह तीखा विवाद हो गया। कॉकरोच जनता पार्टी के आशुतोष रांका अपने समर्थकों के साथ रामपुरा गांव पहुंचे थे, लेकिन ग्रामीणों ने आशुतोष और उनके साथियों के साथ मारपीट कर दी। इसके बाद आशुतोष और उनके साथी भाग गए हैं। ग्रामीणों द्वारा लगातार विरोध किया जा रहा है। वहीं इस मामले को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके ने एक्स पर राजस्थान पुलिस को टैग करते हुए तीखा हमला बोला।