राजस्थान निकाय चुनाव: जानिए 1 वोट की ताकत से कैसे बदलेगा आपके शहर का भविष्य; सवाल पूछिए, हिसाब मांगिए फिर कीजिए मतदान

जन प्रहरी अब केवल जनता की समस्याओं को सामने रखने तक ही सीमित नहीं रहे, बल्कि स्थानीय राजनीति में अपनी मजबूत दस्तक भी दे रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में इनका नेटवर्क लगातार बढ़ा है और बड़ी संख्या में युवा इससे जुड़ रहे हैं। इसका असर चुनावी राजनीति में भी दिखाई दिया है। विधानसभा से लेकर पंचायत चुनाव तक जनप्रहरियों ने चुनावी मैदान में उतरकर अपनी भागीदारी दर्ज कराई और कई ने जीत हासिल कर स्थानीय सत्ता में जगह बनाई। ऐसे में जनप्रहरियों की बढ़ती सक्रियता अब जमीनी राजनीति में बदलाव की नई तस्वीर पेश कर रही है।

गांवों और कस्बों में स्थानीय मुद्दों को उठाने से लेकर प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के सामने सवाल रखने तक इनकी भूमिका लगातार विस्तृत हुई है। इसी वजह से कई क्षेत्रों में वे जनता और राजनीतिक दलों के बीच एक प्रभावी कड़ी के रूप में भी उभर रहे हैं।