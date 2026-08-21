जयपुरवासियों के मोबाइल पर आया ‘2 घंटे बिजली कटेगी’ का SMS, लेकिन समय गायब; लोग पूछते रहे टाइम

बता दें कि सब डिवीजनों में मेंटेनेंस के लिए शटडाउन की सूचना उपभोक्ताओं को मोबाइल मैसेज के जरिए भेजी जा रही है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि मैसेज में सिर्फ इतना लिखा जा रहा है कि तकनीकी व्यवधान के कारण दो घंटे बिजली बंद रहेगी। उपभोक्ताओं को यह जानकारी नहीं दी जा रही कि बिजली कितने बजे से कितने बजे तक बंद रहेगी। असमंजस के इस शटडाउन में एचटीएम विंग के इंजीनियरों की लापरवाही सामने आ रही है।