राजस्थान BJP वेबसाइट विवाद: एक जगह से हटाई गलत फोटो, लेकिन ‘जीवनी’ टैब में अब भी दिख रही बिहार के नेता की तस्वीर

सीकर: राजस्थान बीजेपी की वेबसाइट पर पहले प्रदेशाध्यक्ष जगदीश प्रसाद माथुर की सही तस्वीर अपलोड कर दी गई है। पत्रिका में खबर प्रकाशित होने के बाद बीजेपी ने गुरुवार सुबह करीब 7:30 बजे वेबसाइट के पॉपअप में बिहार से सांसद रहे जगदीश प्रसाद माथुर की जगह सीकर निवासी प्रदेश के पहले प्रदेशाध्यक्ष जगदीश प्रसाद माथुर की तस्वीर लगा दी। हालांकि, सुधार अभी अधूरा है। पॉपअप पर क्लिक करने पर खुलने वाले जीवनी टैब में अब भी बिहार के माथुर की तस्वीर ही प्रदर्शित हो रही है।