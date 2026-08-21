21 अगस्त 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

जयपुर

राजस्थान BJP वेबसाइट विवाद: एक जगह से हटाई गलत फोटो, लेकिन ‘जीवनी’ टैब में अब भी दिख रही बिहार के नेता की तस्वीर

राजस्थान बीजेपी की वेबसाइट पर गलत फोटो का विवाद सामने आया है। पत्रिका की खबर के बाद संगठन ने पॉपअप में सीकर निवासी पूर्व प्रदेशाध्यक्ष जगदीश प्रसाद माथुर की सही तस्वीर लगा दी। हालांकि, जीवनी टैब में अब भी बिहार के नेता की तस्वीर दिखाई दे रही है।
2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Arvind Rao

Aug 21, 2026

rajasthan bjp website row

राजस्थान के पहले प्रदेशाध्यक्ष जगदीश प्रसाद माथुर और बिहार के पूर्व सांसद जगदीश प्रसाद माथुर की तस्वीर (पत्रिका फोटो)

सीकर: राजस्थान बीजेपी की वेबसाइट पर पहले प्रदेशाध्यक्ष जगदीश प्रसाद माथुर की सही तस्वीर अपलोड कर दी गई है। पत्रिका में खबर प्रकाशित होने के बाद बीजेपी ने गुरुवार सुबह करीब 7:30 बजे वेबसाइट के पॉपअप में बिहार से सांसद रहे जगदीश प्रसाद माथुर की जगह सीकर निवासी प्रदेश के पहले प्रदेशाध्यक्ष जगदीश प्रसाद माथुर की तस्वीर लगा दी। हालांकि, सुधार अभी अधूरा है। पॉपअप पर क्लिक करने पर खुलने वाले जीवनी टैब में अब भी बिहार के माथुर की तस्वीर ही प्रदर्शित हो रही है।

डिजिटल युग में बीजेपी की वेबसाइट पर पहले प्रदेशाध्यक्ष की गलत तस्वीर को लेकर पत्रिका ने गुरुवार को 'जीवनी राजस्थान के माथुर की, फोटो बिहार के जगदीशप्रसाद माथुर की' शीर्षक से खबर प्रकाशित की थी। इसके बाद संगठन ने सुबह ही पॉपअप की तस्वीर बदल दी, लेकिन जीवनी वाले टैब में सुधार नहीं किया।

जानें क्या था पूरा मामला?

प्रदेश बीजेपी के पहले प्रदेशाध्यक्ष सीकर निवासी जगदीश प्रसाद माथुर थे। लेकिन वेबसाइट पर प्रदेशाध्यक्षों की जानकारी वाले पॉपअप में लंबे समय से बिहार से सांसद रहे जगदीश प्रसाद माथुर की तस्वीर लगी थी। नाम के भ्रम से हुई इस चूक से दोनों नेताओं को लेकर भ्रम की स्थिति बनी हुई थी।

इसे भूल कहें या नाम का भ्रम, राजस्थान बीजेपी अपनी वेबसाइट पर अपने पहले प्रदेशाध्यक्ष जगदीश प्रसाद माथुर की तस्वीर तक सही नहीं रख पाई। बीजेपी की वेबसाइट पर प्रदेशाध्यक्षों की गैलरी में पहले नंबर पर राजस्थान के माथुर की जगह बिहार के पूर्व सांसद जगदीश प्रसाद माथुर की तस्वीर लंबे समय से लगी थी। डिजिटल सूचना के दौर में वर्षों से इस गलती का सुधारा नहीं जाना संगठन के सूचना प्रबंधन पर सवाल खड़े कर रहा था।

नाम का भ्रम, सवालों में सूचना प्रबंधन

राजस्थान बीजेपी के पहले प्रदेशाध्यक्ष सीकर निवासी जगदीश प्रसाद माथुर थे। विधायक और सांसद रहे माथुर 1980 में प्रदेश के पहले बीजेपी अध्यक्ष चुने गए थे। वेबसाइट पर उनकी जगह लगी तस्वीर बिहार के पूर्व सांसद जगदीश प्रसाद माथुर की थी। नाम एक होने से तस्वीर में भ्रम की संभावना है। लेकिन लंबे समय तक गलती दूर नहीं होना संगठन की तथ्य-जांच व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहा था।

तीनों सदनों के सदस्य रहे

13 जनवरी 1928 को सीकर में जन्मे जगदीश प्रसाद माथुर जनसंघ के पहले संगठन मंत्री और बाद में महामंत्री व अध्यक्ष रहे। वे उन चुनिंदा नेताओं में शामिल रहे, जिन्होंने लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा तीनों में प्रतिनिधित्व किया। संघ पर प्रतिबंध और आपातकाल के दौरान वे तिहाड़ जेल में भी रहे।

फोटो अलग, जीवनी सही

वेबसाइट पर उपलब्ध जीवनी राजस्थान के जगदीश प्रसाद माथुर की ही है, केवल तस्वीर गलत लगी थी। इससे वेबसाइट देखने वालों के सामने फोटो और परिचय को लेकर भ्रम की स्थिति बनती है।

अजमेर: 9वीं की छात्रा से अनुचित व्यवहार पर भड़के ग्रामीण, पुलिस जीप से उतारकर प्रिंसिपल को पीटा; मुंह पर पोती कालिख

ये भी पढ़ें
ajmer school principal detained after student complaint

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

21 Aug 2026 09:32 am

Published on:

21 Aug 2026 09:32 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / राजस्थान BJP वेबसाइट विवाद: एक जगह से हटाई गलत फोटो, लेकिन ‘जीवनी’ टैब में अब भी दिख रही बिहार के नेता की तस्वीर

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

जयपुरवासियों के मोबाइल पर आया ‘2 घंटे बिजली कटेगी’ का SMS, लेकिन समय गायब; लोग पूछते रहे टाइम

jaipur residents get power cut sms but timing missing
जयपुर

Rajasthan Nikay Chunav 2026: निर्दलीयों के लिए T-20 बना इलेक्शन! चुनाव चिन्ह मिलते ही सिर्फ 7 दिन में दिखाना होगा दम

Rajasthan Nagar Nikay Election
जयपुर

जयपुर में CJP कार्यकर्ताओं से भिड़े ग्रामीण, मारपीट-हाथापाई की नौबत! सरकारी स्कूल के निरीक्षण के दौरान भारी बवाल 

cjp workers villagers clash jaipur school visit ashutosh ranka
जयपुर

पत्रिका में प्रकाशित अग्रलेख – सर्वजन हिताय

Gulab Kothari
ओपिनियन

राजस्थान के ‘रिटायर’ हो रहे चीफ सेक्रेटरी वी श्रीनिवास को ‘एक्सटेंशन’, आखिर क्या है ‘डबल इंजन सरकार’ से सेवा विस्तार की वजह?

rajasthan chief secretary v srinivas gets 6 month extension
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.