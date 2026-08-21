पत्रिका में प्रकाशित अग्रलेख – सर्वजन हिताय

आप हर व्यक्ति को, उसके परिवार को नजदीक से और लम्बे समय से भी जानते हैं। गांव-शहर में कौन क्या करता है, आपसे छुप नहीं सकता। उठो! संकल्प करो कि न गांव में और न शहर में कोई भ्रष्टाचारी बचेगा नहीं। हर एक भ्रष्ट पर जेन-जी टूट पड़ेगी। भावी चुनावों में भी कोई भ्रष्ट नहीं जीत पाएगा। आपके पहरे से। कोई धांधली नहीं ठहर पाएगी। पत्रिका के जनप्रहरी अभियान से चुने गए जनप्रतिनिधियों का कार्यकाल आप पहले भी देख चुके हैं। ये राजनीतिक दलों के एवं अन्य भ्रष्टों को हराकर जीते हैं। आगे की कमान अब पत्रिका आपको सौंपता है। आप ही नए कर्णधार तक तय करें। इस उम्मीद के साथ कि काठ की हाण्डी दुबारा चढ़ने का युग समाप्त करेंगे।

वंदे मातरम् !