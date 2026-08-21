21 अगस्त 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

जयपुर

राजस्थान के ‘रिटायर’ हो रहे चीफ सेक्रेटरी वी श्रीनिवास को ‘एक्सटेंशन’, आखिर क्या है ‘डबल इंजन सरकार’ से सेवा विस्तार की वजह?

Rajasthan Bureaucracy News: राजस्थान के मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास को केंद्र से 6 महीने का सेवा विस्तार मिला। जानिए 28 फरवरी 2027 तक पद पर बने रहने की 5 बड़ी वजहें और राजनीतिक मायने।
3 min read
Google source verification

जयपुर

image

Nakul Devarshi

Aug 21, 2026

rajasthan chief secretary v srinivas gets 6 month extension

Rajasthan Chief Secretary V Srinivas - File PIC

राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था और ब्यूरोक्रेसी में चल रही अटकलों पर अब पूर्णविराम लग चुका है। केंद्र सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय (DoPT) ने 1989 बैच के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी और राजस्थान के वर्तमान मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास को 6 महीने का सेवा विस्तार देने के प्रस्ताव पर अपनी आधिकारिक मुहर लगा दी है। 31 अगस्त 2026 को सेवानिवृत्त होने जा रहे वी. श्रीनिवास अब 1 सितंबर 2026 से लेकर 28 फरवरी 2027 तक राजस्थान के मुख्य सचिव पद पर अपनी सेवाएं जारी रखेंगे। राज्य के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा 23 जुलाई 2026 को भेजे गए आधिकारिक प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए केंद्र सरकार ने All India Services (DCRB) Rules, 1958 के नियम 16(1) के तहत यह आदेश जारी किया है। इस फैसले के बाद प्रदेश में प्रशासनिक स्थिरता बनी रहेगी और नए मुख्य सचिव की तलाश में जुटी प्रशासनिक गलियारों की चर्चाएं फिलहाल शांत हो गई हैं।

केन्द्र सरकार के अवर सचिव राजेश कुमार यादव के हस्ताक्षरों से जारी इस पत्र की प्रतिलिपि प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO), राजस्थान के मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) तथा बीकानेर हाउस स्थित रेजीडेंट कमिश्नर को प्रेषित की जा चुकी है।

सरकार ने क्यों दिया एक्सटेंशन?

राजस्थान ब्यूरोक्रेसी और राजनीतिक विश्लेषकों के बीच यह सवाल सबसे अहम है कि आखिर केंद्र और राज्य सरकार ने वी. श्रीनिवास पर ही दोबारा भरोसा क्यों जताया? इसके पीछे 5 बड़ी मुख्य वजहें और राजनीतिक मायने सामने आ रहे हैं-

1. स्थानीय निकाय एवं पंचायत चुनावों की तैयारी

      राजस्थान में आगामी समय में शहरी स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थानों के चुनाव प्रस्तावित हैं। चुनावी प्रक्रिया को निष्पक्ष और सुचारू रूप से संचालित करने के लिए शीर्ष स्तर पर अनुभवी प्रशासनिक नेतृत्व की निरंतरता जरूरी मानी गई।

      2. 'राइजिंग राजस्थान' निवेश समझौतों का क्रियान्वयन

      राज्य सरकार द्वारा आयोजित 'राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट' के दौरान करीब 35 लाख करोड़ रुपये के एमओयू और निवेश प्रस्तावों पर हस्ताक्षर किए गए थे। इन बड़ी परियोजनाओं को धरातल पर उतारने और विभिन्न विभागों से clearances दिलाने में सीएस वी. श्रीनिवास की मुख्य भूमिका है।

      3. केंद्र और राज्य के बीच मजबूत कोऑर्डिनेशन

      दिल्ली में 7 साल से अधिक समय तक केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर सेवाएं दे चुके वी. श्रीनिवास की केंद्रीय मंत्रालयों में मजबूत पकड़ है। केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए केंद्र से फंड समय पर जारी करवाने में उनका यह अनुभव काफी कारगर साबित हो रहा है।

      4. कार्यपालिक और विधायी संतुलन

      नवंबर 2025 में कार्यभार संभालने के बाद से उन्होंने ब्यूरोक्रेसी और निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के बीच एक बेहतर तालमेल बिठाया है। प्रशासनिक सुधारों और डिजिटल गवर्नेंस को गति देने के मामले में उनका ट्रैक रिकॉर्ड काफी अच्छा रहा है।

      5. सिनियोरिटी और विवाद-रहित कार्यशैली

      35 साल लंबे प्रशासनिक करियर में वी. श्रीनिवास हमेशा विवादों से दूर रहे हैं। पाली और जोधपुर के कलेक्टर रह चुके श्रीनिवास राजस्थान के जमीनी मुद्दों की भी गहरी समझ रखते हैं।

        क्या पहले भी मिला है राजस्थान के मुख्य सचिव को एक्सटेंशन?

        राजस्थान के प्रशासनिक इतिहास में किसी मुख्य सचिव को सेवा विस्तार मिलना कोई पहली घटना नहीं है। इससे पूर्व कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में तत्कालीन मुख्य सचिव ऊषा शर्मा को भी केंद्र सरकार द्वारा 6 महीने का सेवा विस्तार दिया गया था। वे जून 2023 में सेवानिवृत्त होने वाली थीं, लेकिन केंद्र की मंजूरी के बाद वे दिसंबर 2023 तक पद पर बनी रही थीं। अब मौजूदा भाजपा सरकार के समय में भी वरिष्ठ आईएएस वी. श्रीनिवास को यही अवसर मिला है।

        एक्सटेंशन न मिलता, तोकौन संभालता कमान ?

        यदि केंद्र सरकार इस प्रस्ताव को मंजूरी नहीं देती, तो राज्य कैडर के अगले वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों के बीच मुख्य सचिव बनने की दौड़ शुरू हो जाती। हालांकि, 1988 बैच के वरिष्ठ अधिकारी सुबोध अग्रवाल के दिसंबर में सेवानिवृत्त होने के बाद से वी. श्रीनिवास ही कैडर के सबसे वरिष्ठ अधिकारी हैं।

        अब अगला बदलाव कब होगा?

        केंद्र के इस फैसले के बाद अब राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी में शीर्ष स्तर पर अगला बड़ा बदलाव 28 फरवरी 2027 के बाद ही देखने को मिलेगा। तब तक मौजूदा नीतियों और फ्लैगशिप योजनाओं का क्रियान्वयन इसी प्रशासनिक टीम की देखरेख में चलेगा।

        राजस्थान में कैंसर मरीजों के लिए भजनलाल सरकार का बड़ा फैसला, RGHS पैकेज में शामिल हुई अत्याधुनिक CAR-T Cell Therapy, जानें कैसे मिलेगा लाभ?

        ये भी पढ़ें
        bhajanlal govt includes car t cell therapy in rghs

        खबर शेयर करें:

        शहर की खबरें:

        जयपुर न्यूज़

        जोधपुर न्यूज़

        अलवर न्यूज़

        सीकर न्यूज़

        कोटा न्यूज़

        Updated on:

        21 Aug 2026 09:16 am

        Published on:

        21 Aug 2026 09:16 am

        Hindi News / Rajasthan / Jaipur / राजस्थान के ‘रिटायर’ हो रहे चीफ सेक्रेटरी वी श्रीनिवास को ‘एक्सटेंशन’, आखिर क्या है ‘डबल इंजन सरकार’ से सेवा विस्तार की वजह?

        बड़ी खबरें

        View All

        जयपुर

        राजस्थान न्यूज़

        ट्रेंडिंग

        जयपुरवासियों के मोबाइल पर आया ‘2 घंटे बिजली कटेगी’ का SMS, लेकिन समय गायब; लोग पूछते रहे टाइम

        jaipur residents get power cut sms but timing missing
        जयपुर

        Rajasthan Nikay Chunav 2026: निर्दलीयों के लिए T-20 बना इलेक्शन! चुनाव चिन्ह मिलते ही सिर्फ 7 दिन में दिखाना होगा दम

        Rajasthan Nagar Nikay Election
        जयपुर

        जयपुर में CJP कार्यकर्ताओं से भिड़े ग्रामीण, मारपीट-हाथापाई की नौबत! सरकारी स्कूल के निरीक्षण के दौरान भारी बवाल 

        cjp workers villagers clash jaipur school visit ashutosh ranka
        जयपुर

        पत्रिका में प्रकाशित अग्रलेख – सर्वजन हिताय

        Gulab Kothari
        ओपिनियन

        राजस्थान BJP वेबसाइट विवाद: एक जगह से हटाई गलत फोटो, लेकिन ‘जीवनी’ टैब में अब भी दिख रही बिहार के नेता की तस्वीर

        rajasthan bjp website row
        जयपुर
        Play Store

        DOWNLOAD ON

        Play Store

        App Store

        DOWNLOAD ON

        App Store

        TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
        Patrika Site Logo

        Trending Topics

        Rashifal

        T20 World Cup 2026

        PM Narendra Modi

        Top Categories

        राष्ट्रीय

        मनोरंजन

        स्वास्थ्य

        राजस्थान

        मध्य प्रदेश

        Legal

        Grievance Policy

        Privacy Policy

        Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

        This website follows the DNPA’s code of conduct

        Code of Conduct

        Editorial Standards

        Corrections Policy

        Fact Check Policy

        About Us

        RSS

        Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.