राजस्थान के ‘रिटायर’ हो रहे चीफ सेक्रेटरी वी श्रीनिवास को ‘एक्सटेंशन’, आखिर क्या है ‘डबल इंजन सरकार’ से सेवा विस्तार की वजह?

राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था और ब्यूरोक्रेसी में चल रही अटकलों पर अब पूर्णविराम लग चुका है। केंद्र सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय (DoPT) ने 1989 बैच के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी और राजस्थान के वर्तमान मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास को 6 महीने का सेवा विस्तार देने के प्रस्ताव पर अपनी आधिकारिक मुहर लगा दी है। 31 अगस्त 2026 को सेवानिवृत्त होने जा रहे वी. श्रीनिवास अब 1 सितंबर 2026 से लेकर 28 फरवरी 2027 तक राजस्थान के मुख्य सचिव पद पर अपनी सेवाएं जारी रखेंगे। राज्य के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा 23 जुलाई 2026 को भेजे गए आधिकारिक प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए केंद्र सरकार ने All India Services (DCRB) Rules, 1958 के नियम 16(1) के तहत यह आदेश जारी किया है। इस फैसले के बाद प्रदेश में प्रशासनिक स्थिरता बनी रहेगी और नए मुख्य सचिव की तलाश में जुटी प्रशासनिक गलियारों की चर्चाएं फिलहाल शांत हो गई हैं।