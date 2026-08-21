जयपुर में बुजुर्ग की हत्या मामला: पुलिस को ही करवाना पड़ा अंतिम संस्कार, मां-बेटा गिरफ्तार, भाई ने शव लेने से किया इनकार

Jaipur Murder Case: जयपुर के सांगानेर सदर इलाके में एक परिवार से जुड़ा ऐसा मामला सामने आया है जिसमें 2 साल के भीतर हत्या की 2 वारदात हुई हैं। साल 2024 में इसी परिवार की बहू की हत्या हुई थी। जिसके आरोप में सब सजा काट रहे थे और 4 महीने पहले ही जमानत पर जेल से बाहर आए थे जिसके बाद अब 2026 में 75 साल के जगदीश चौधरी की हत्या कर दी। पुलिस ने इस मामले में जगदीश की 70 साल की पत्नी संजना देवी और छोटे बेटे सवाईराम जाट को गिरफ्तार किया है। परिवार का बड़ा बेटा पहले से जेल में बंद है।