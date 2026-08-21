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जयपुर के 2 स्पा सेंटर पर पुलिस की कार्रवाई: हिरासत में ली 9 युवतियां और 2 युवक, सरकारी गाइडलाइन की हो रही थी अनदेखी

11 Men-Women Detain In Spa Center Raid: जयपुर में बजाज नगर थाना पुलिस और डीएसटी ने 2 स्पा सेंटरों पर कार्रवाई करते हुए 9 युवतियों और 2 युवकों को हिरासत में लिया। पुलिस के अनुसार दोनों सेंटरों में सरकारी गाइडलाइन की पालना नहीं की जा रही थी।
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जयपुर

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Akshita Deora

Aug 21, 2026

spa center raid

स्पा सेंटरों से हिरासत में लिए युवक-युवतियों का फोटो: पत्रिका

Jaipur Police Action On Spa Center: जयपुर में अवैध रूप से संचालित स्पा सेंटरों की आड़ में हो रही अनैतिक गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए पुलिस ने कार्रवाई की। बजाज नगर थाना पुलिस और जिला स्पेशल टीम (डीएसटी) की संयुक्त टीम ने क्षेत्र के विभिन्न स्पा सेंटरों की जांच की। इस दौरान सरकारी गाइडलाइन का पालन नहीं मिलने पर 2 स्पा सेंटरों के खिलाफ कार्रवाई की।

पुलिस की कार्रवाई के दौरान 9 युवतियों और 2 युवकों को हिरासत में लिया गया। पुलिस ने स्पा सेंटरों में सरकारी नियमों और गाइडलाइन की पालना की जांच की थी। जांच के दौरान नियमों का पालन नहीं मिलने पर पुलिस ने कार्रवाई की।

नहीं हो रही थी सरकारी गाइडलाइन की पालना

डीसीपी (ईस्ट) रंजीता शर्मा ने बताया कि जयपुर में गोपालपुरा मोड़ स्थित ब्लू स्टार थाई स्पा और मुगल थाई स्पा सेंटर में जारी सरकारी गाइडलाइन की पालना नहीं की जा रही थी। इसी के चलते दोनों स्पा सेंटरों के खिलाफ कार्रवाई की गई। पुलिस ने यहां से 9 युवतियों और 2 युवकों को हिरासत में लिया।

पुलिस के अनुसार अवैध रूप से संचालित स्पा सेंटरों की आड़ में अनैतिक गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए इस तरह की जांच आगे भी जारी रहेगी। पुलिस ने क्षेत्र के विभिन्न स्पा सेंटरों की जांच की और सरकारी गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है या नहीं, इसकी जानकारी ली। जांच के दौरान टीम ने सेंटरों में मौजूद व्यवस्थाओं और नियमों से जुड़े दस्तावेजों की भी जानकारी ली।

डीसीपी (ईस्ट) रंजीता शर्मा ने स्पष्ट किया कि स्पा सेंटरों की नियमित जांच आगे भी जारी रहेगी। पुलिस का उद्देश्य स्पा सेंटरों में सरकारी गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित करना और नियमों की अनदेखी पर कार्रवाई करना है।

इस कार्रवाई में बजाज नगर थाना पुलिस और जिला स्पेशल टीम की संयुक्त भूमिका रही। टीम ने क्षेत्र में स्पा सेंटरों की जांच की। जांच के दौरान दो स्पा सेंटरों में सरकारी गाइडलाइन की पालना नहीं मिलने पर पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस की इस कार्रवाई के बाद साफ है कि स्पा सेंटरों में सरकारी नियमों और गाइडलाइन की पालना जरूरी है। डीसीपी (ईस्ट) ने कहा है कि स्पा सेंटरों की नियमित जांच आगे भी जारी रहेगी। नियमों की अनदेखी मिलने पर पुलिस की ओर से कार्रवाई की जाएगी।

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Updated on:

21 Aug 2026 07:29 am

Published on:

21 Aug 2026 07:25 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / जयपुर के 2 स्पा सेंटर पर पुलिस की कार्रवाई: हिरासत में ली 9 युवतियां और 2 युवक, सरकारी गाइडलाइन की हो रही थी अनदेखी

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