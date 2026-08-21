जयपुर के 2 स्पा सेंटर पर पुलिस की कार्रवाई: हिरासत में ली 9 युवतियां और 2 युवक, सरकारी गाइडलाइन की हो रही थी अनदेखी

इस कार्रवाई में बजाज नगर थाना पुलिस और जिला स्पेशल टीम की संयुक्त भूमिका रही। टीम ने क्षेत्र में स्पा सेंटरों की जांच की। जांच के दौरान दो स्पा सेंटरों में सरकारी गाइडलाइन की पालना नहीं मिलने पर पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस की इस कार्रवाई के बाद साफ है कि स्पा सेंटरों में सरकारी नियमों और गाइडलाइन की पालना जरूरी है। डीसीपी (ईस्ट) ने कहा है कि स्पा सेंटरों की नियमित जांच आगे भी जारी रहेगी। नियमों की अनदेखी मिलने पर पुलिस की ओर से कार्रवाई की जाएगी।