21 से 23 अगस्त तक राजस्थान में बारिश की चेतावनी जारी, गरज-चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना, IMD अलर्ट जारी

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मानसून की गतिविधियां कमजोर बनी हुई हैं लेकिन उत्तर और उत्तर-पूर्वी हिस्सों में अगले 3-4 दिन बारिश का दौर जारी रहने के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार पूर्वी भारत के ऊपर बना वेल-मार्क्ड लो प्रेशर एरिया कमजोर होकर लो प्रेशर एरिया में बदल गया है। मानसून ट्रफ लाइन भी सामान्य स्थिति से उत्तर की ओर बनी हुई है। इसके असर से 20 से 23 अगस्त के बीच जयपुर और भरतपुर संभाग तथा शेखावाटी के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है।