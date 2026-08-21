Rajasthan Vidhan Sabha: आज UCC बिल पर टिकी नजर, अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होगी विधानसभा की कार्यवाही!

इससे पहले सोलहवीं विधानसभा के छठवें सत्र के पहले दिन गुरुवार को ही सरकार और विपक्ष आमने-सामने आ गए। कांग्रेस विधायकों ने स्कूलों में बाहरी लोगों और मीडिया के प्रवेश पर रोक के विरोध में विधानसभा के बाहर धरना दिया और सदन की कार्यवाही का बहिष्कार किया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि पैदल मार्च के बाद विधानसभा पहुंचने पर मुख्य गेट नहीं खोला गया और विधायकों को प्रवेश से रोका गया। इसके पलटवार में सत्तापक्ष ने आरोप लगाया कि कांग्रेस विधायक वंदे मातरम् के पूर्ण गायन से बचने के लिए सदन में नहीं आए।