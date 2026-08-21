SMS अस्पताल की 24वीं मंजिल पर उतरेगी एयर एंबुलेंस, देश के सबसे ऊंचे IPD टावर के हेलीपैड की पहली तस्वीर आई सामने

एयर एंबुलेंस से उतरने के बाद मरीज को रैंप के जरिए 23वीं मंजिल पर लाया जाएगा। इसके बाद लिफ्ट से मरीज को वार्ड, आईसीयू या ऑपरेशन थिएटर तक पहुंचाया जा सकेगा। यानी मरीज को टावर से बाहर निकालकर दूसरे भवन तक ले जाने की जरूरत नहीं होगी। हवा से आया मरीज अस्पताल की छत पर उतरेगा और वहीं से इलाज की अगली कड़ी शुरू हो जाएगी। दावा है कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट, ब्रेन, हार्ट और अन्य गंभीर मरीजों की जान गोल्डन ऑवर में बचाई जा सकेगी। अभी तक इस तरह की सुविधा भारत सहित दुनिया भर में चुनिंदा अस्पतालों में ही उपलब्ध है।