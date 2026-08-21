21 अगस्त 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

जयपुर

SMS अस्पताल की 24वीं मंजिल पर उतरेगी एयर एंबुलेंस, देश के सबसे ऊंचे IPD टावर के हेलीपैड की पहली तस्वीर आई सामने

एसएमएस अस्पताल के निर्माणाधीन 24 मंजिला आईपीडी टावर की 24वीं मंजिल पर ऐसा हेलीपैड तैयार हो रहा है, जहां एयर एंबुलेंस सीधे उतरेगी। करीब 2 हजार वर्गमीटर क्षेत्र में हेलीपैड की छत डाली जा चुकी है।
2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Anil Prajapat

Aug 21, 2026

Helipad on IPD Tower

आईपीडी टावर की 24वीं मंजिल पर तैयार हो रहा हेलीपैड। फोटो: दिनेश डाबी

जयपुर। गंभीर मरीज को एयर एंबुलेंस से एसएमएस अस्पताल लाने के बाद सड़क पर ट्रैफिक के बीच अस्पताल तक पहुंचाने की जद्दोजहद नहीं करनी पड़ेगी। एसएमएस अस्पताल के निर्माणाधीन 24 मंजिला आईपीडी टावर की 24वीं मंजिल पर ऐसा हेलीपैड तैयार हो रहा है, जहां एयर एंबुलेंस सीधे उतरेगी। करीब 2 हजार वर्गमीटर क्षेत्र में हेलीपैड की छत डाली जा चुकी है। इसे करीब 3 हजार किलो वजन वाली एयर एंबुलेंस के लैंडिंग और टेकऑफ को ध्यान में रखकर तैयार किया जा रहा है।

हेलीपैड का आकार करीब 59.87 मीटर लंबा और 38 मीटर चौड़ा है। हेलिपेड के वजन और कंपन्न को सहन करने के लिए इसे एम-30 आरसीसी तकनीक से तैयार किया गया है। देश के सरकारी अस्पतालों में यह सबसे अधिक ऊंचाई वाला आईपीडी टॉवर है। हेलीपैड पर एविएशन फायर प्रोटेक्शन सिस्टम के साथ डे-लाइट सिस्टम लगाया जाएगा। कोहरा या कम रोशनी होने पर भी लैंडिंग क्षेत्र को रोशन रखने की व्यवस्था होगी। आस-पास की ऊंची इमारतों और मोबाइल टावरों पर एविएशन लैंप लगाए जाएंगे।

ऑटोमेटिक विंड डायरेक्शन सिस्टम हवा की दिशा बताएगा, जबकि एयर-बैंड रेडियो सिस्टम से पायलट और ग्राउंड कंट्रोल के बीच संपर्क रहेगा। हेलीपैड के ठीक नीचे 23वीं मंजिल पर 7 से 10 हजार लीटर क्षमता का डेडिकेटेड वाटर टैंक भी बनाया जाएगा। हेलीपैड के डिजाइन को डीजीसीए की अनुमति मिल चुकी है। पूरे निर्माण के बाद एविएशन संबंधी अंतिम मंजूरियों की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।

हेलिकॉप्टर से उतरते ही आईसीयू-ओटी की राह

एयर एंबुलेंस से उतरने के बाद मरीज को रैंप के जरिए 23वीं मंजिल पर लाया जाएगा। इसके बाद लिफ्ट से मरीज को वार्ड, आईसीयू या ऑपरेशन थिएटर तक पहुंचाया जा सकेगा। यानी मरीज को टावर से बाहर निकालकर दूसरे भवन तक ले जाने की जरूरत नहीं होगी। हवा से आया मरीज अस्पताल की छत पर उतरेगा और वहीं से इलाज की अगली कड़ी शुरू हो जाएगी। दावा है कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट, ब्रेन, हार्ट और अन्य गंभीर मरीजों की जान गोल्डन ऑवर में बचाई जा सकेगी। अभी तक इस तरह की सुविधा भारत सहित दुनिया भर में चुनिंदा अस्पतालों में ही उपलब्ध है।

जानें क्यों है खास?

7-10 हजार लीटर : नीचे प्रस्तावित फायर वाटर टैंक
60 मिनट : शुरुआती जांच-इलाज को तेज करने का लक्ष्य
दिसंबर 2027 : आईपीडी टावर पूरा करने का लक्ष्य
123 मीटर ऊंचा टावर
1200 बेड की क्षमता का प्रावधान टावर में
20 ओपीडी, 4 कैथ लैब और 16 लिफ्ट
25 से 30 करोड़ रुपये प्रतिमाह खर्च होगा मेंटिनेंस पर

इनका कहना है

एयर एम्बुलेंस की लैंडिंग सामान्य स्लैब पर ही होगी। अतिरिक्त जरूरतों को ध्यान में रखते हुए ढांचे को एयर एम्बुलेंस के मानकों के अनुरूप तैयार किया गया है। पूरा बेस आइआइटी इंजीनियर की देखरेखर में तैयार हुआ है। साथ ही हैलीपेड की लोड कैपेसिटी के लिए एक पायलट को भी कंसल्टेंट के तौर पर नियुक्त किया है। इनकी रिपोर्ट के आधार पर पूरा काम किया गया है। पूरे ढांचे की डीजीसीए के मानकों के अनुसार भी जांच करवाई गई है।
-आशीष कुलश्रेष्ठ, एक्सईएन, जेडीए

Rajasthan : शादी करने निकला था प्रेमी जोड़ा, ट्रेन से उतरे, अचानक याद आया काला बैग, जिसमें था ‘खजाना’, जानें क्या हुआ

ये भी पढ़ें
jodhpur love couple married sabarmati train left treasure worth lakhs

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

21 Aug 2026 07:19 am

Published on:

21 Aug 2026 07:19 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / SMS अस्पताल की 24वीं मंजिल पर उतरेगी एयर एंबुलेंस, देश के सबसे ऊंचे IPD टावर के हेलीपैड की पहली तस्वीर आई सामने

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

जयपुर में नया गैस कनेक्शन मांगने पर ‘नो’, लेकिन तुरंत मिल रहा कमर्शियल सिलेंडर, जानें क्या है पूरा सच

denies new gas connection but commercial cylinders available
जयपुर

Rajasthan Vidhan Sabha: आज UCC बिल पर टिकी नजर, अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होगी विधानसभा की कार्यवाही!

rajasthan vidhan sabha monsoon
जयपुर

जयपुर के 2 स्पा सेंटर पर पुलिस की कार्रवाई: हिरासत में ली 9 युवतियां और 2 युवक, सरकारी गाइडलाइन की हो रही थी अनदेखी

spa center raid
जयपुर

21 से 23 अगस्त तक राजस्थान में बारिश की चेतावनी जारी, गरज-चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना, IMD अलर्ट जारी

weather prediction
जयपुर

राजस्थान के इन दो सरकारी स्कूलों में कल जाएंगे आशुतोष रांका, बोले- ‘अरेस्ट करिए’ हम जा रहे

Ashutosh Ranka
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.