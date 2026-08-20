Rajasthan : शादी करने निकला था प्रेमी जोड़ा, ट्रेन से उतरे, अचानक याद आया काला बैग, जिसमें था ‘खजाना’, जानें क्या हुआ

Rajasthan : शादी करने के लिए घर से निकला प्रेमी जोड़ा मेड़ता रोड स्टेशन पर ट्रेन से उतरा तो पीछे लाखों रुपए का खजाना छोड़ गया। दोनों प्लेटफॉर्म पर उतरे ही थे कि ट्रेन चल पड़ी। कुछ दूर जाने के बाद बैग याद आया तो ट्रेन आंखों से ओझल हो चुकी थी। बैग में 10 लाख 76 हजार 30 रुपए नकद, जेवर और मोबाइल समेत कीमती सामान था। सूचना मिलते ही आरपीएफ ने ट्रेन को नागौर पहुंचने पर रुकवाकर बैग तलाशा और बरामद कर लिया।