19 अगस्त 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

जोधपुर

Rajasthan: दिन में करते रेकी, रात को पिकअप साथ ले जाकर देते वारदात को अंजाम, चोरी के 3 आरोपी गिरफ्तार

Rajasthan Crime News: ओसियां पुलिस और डीएसटी ने चोरी व नकबजनी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी दिन में वारदात वाली जगहों की रेकी करते और रात में पिकअप लेकर चोरी करते थे।
2 min read
Google source verification

जोधपुर

image

Akshita Deora

Aug 19, 2026

Osiyan Police Action

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी (फोटो: पत्रिका)

3 Accused Arrested In Theft Case: पुलिस थाना ओसियां और जिला विशेष टीम (डीएसटी) ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए चोरी व नकबजनी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गिरोह के मुख्य सरगना समेत तीन शातिर नकबजनों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने पूछताछ में ओसियां सहित पाली, बाड़मेर, फलोदी और बीकानेर जिले में सात वारदातों को अंजाम देना स्वीकार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी दिन में वारदात वाली जगह की रेकी करते थे और रात में पिकअप लेकर चोरी करने निकलते थे। गिरोह विशेष रूप से सोलर प्लांट, मोबाइल टावर, मोटर पंप की दुकानों और विद्युत तार के गोदामों को निशाना बनाता था।

शटर तोड़कर चुराए थे दो क्विंटल तांबे के तार

10 अगस्त की रात ग्राम थोब में मोटर पंप रिवाइंडिंग की दुकान का शटर तोड़कर करीब दो क्विंटल तांबे के नए-पुराने तार चोरी किए गए थे। मामले में मथानियां निवासी धन्नराज प्रजापत ने जोधपुर ग्रामीण जिले के औसियां थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। जिला पुलिस अधीक्षक पंकज के निर्देशन में वारदात को गंभीरता से लेते हुए डीएसटी और औसियां थाना पुलिस की संयुक्त टीम गठित की गई। टीम ने तकनीकी व मुखबिर तंत्र के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू की और तीन संदिग्धों को दस्तयाब कर पूछताछ की। पूछताछ में उन्होंने थोब की वारदात स्वीकार कर ली।

चोटीला में मोबाइल टावरों से बैटरियां चोरी

पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि करीब दो-तीन माह पहले पाली जिले के चोटीला क्षेत्र में अलग-अलग स्थानों से चार बार मोबाइल टावरों की बैटरियां चोरी की थीं। इसके अलावा बीकानेर-फलोदी राजमार्ग के पास एक दुकान का शटर तोड़कर तांबे के तार चोरी किए। बीकानेर क्षेत्र में हाईटेंशन लाइन के वायर गोदाम से एल्युमिनियम के तार तथा 13 अगस्त की रात रामदेवरा के पास सोलर प्लांट से पीतल चोरी करना भी स्वीकार किया है।

तीनों को रिमांड पर लिया

पुलिस ने आरोपियों को न्यायालय में पेश कर पुलिस रिमांड हासिल किया है। अब उनसे चोरी के माल की बरामदगी, वारदात में प्रयुक्त पिकअप वाहन और गिरोह से जुड़े अन्य सदस्यों के संबंध में पूछताछ की जा रही है। पुलिस को पूछताछ में और वारदातों के खुलासे की उम्मीद है। पुलिस ने राजूराम पुत्र देवाराम निवासी देड़ा, थाना शेरगढ़, जोधपुर ग्रामीण, विराराम उर्फ वीरू पुत्र बुद्धाराम निवासी बेलवा राजगढ़, थाना बालेसर, जोधपुर ग्रामीण, चौथाराम उर्फ सवाईराम पुत्र गजाराम उर्फ गोपाराम निवासी बेलवा राजगढ़, थाना बालेसर, जोधपुर ग्रामीण को गिरफ्तार किया।

मुख्य सरगना पर कई मामले

पुलिस के अनुसार मुख्य आरोपी राजूराम के खिलाफ चोरी, विद्युत तार चोरी और अन्य अपराधों के कई मामले पहले से दर्ज हैं। उसके खिलाफ बालेसर, राजीव गांधी नगर, सांकड़ा, देचू, मंडोर, भणियाणा और शेरगढ़ थानों में प्रकरण दर्ज बताए गए हैं। वहीं चौथाराम और विराराम के खिलाफ भी पूर्व में विभिन्न आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं।कार्रवाई में ओसियां थानाधिकारी राजेन्द्र चौधरी, डीएसटी प्रभारी एएसआई श्रवणकुमार भंवरियां, हैडकांस्टेबल वीरेन्द्र खदाव, मोहनराम, मदन मीणा, कांस्टेबल सुरेश डूडी सहित डीएसटी और ओसियां थाना पुलिस की टीम शामिल रही। मामले में अनुसंधान जारी है।

राजस्थान में हाईवे किनारे लाल कपड़े में मिला नवजात, हालत स्थिर, SNCU में भर्ती

ये भी पढ़ें
Baran Newborn Baby

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

19 Aug 2026 10:18 am

Published on:

19 Aug 2026 10:18 am

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / Rajasthan: दिन में करते रेकी, रात को पिकअप साथ ले जाकर देते वारदात को अंजाम, चोरी के 3 आरोपी गिरफ्तार

बड़ी खबरें

View All

जोधपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan : चर्चित भंवरीदेवी हत्याकांड में 22 दिन बाद भी हत्यारे बेनकाब नहीं, फूटा लोगों का आक्रोश; कलक्ट्रेट घेरा

famous bhanwari devi killers not exposed after 22 days public outrage
जोधपुर

जोधपुर से वैष्णोदेवी जाने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी, अब सीधे कटरा तक दौड़ेगी ट्रेन, जम्मूतवी उतरने का झंझट खत्म

jodhpur to katra train
जोधपुर

Exclusive: भगत की कोठी में 400 करोड़ की लागत से बनेगा मेगा कोचिंग टर्मिनल, 6 प्लेटफॉर्म समेत मिलेंगी ये आधुनिक सुविधाएं

Bhagat Ki Kothi Railway Station
जोधपुर

जोधपुर नगर निगम चुनाव: वार्ड लॉटरी ने बदली सियासी बिसात, कई पुराने दिग्गजों की चुनावी जमीन खिसकी

bjp congress flag
जोधपुर

जोधपुर नगर निगम चुनाव: आरक्षण लॉटरी संपन्न, 34 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित, जानें किस वार्ड में क्या है स्थिति?

Jodhpur reservation lottery
जोधपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.