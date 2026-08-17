जोधपुर नगर निगम चुनाव: आरक्षण लॉटरी संपन्न, 34 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित, जानें किस वार्ड में क्या है स्थिति?

लॉटरी में अनुसूचित जाति (SC) के लिए कुल 13 वार्ड आरक्षित किए गए हैं। इनमें 9 वार्ड SC के लिए और 4 वार्ड SC महिला के लिए रखे गए हैं। SC के वार्ड नंबर 01, 26, 34, 35, 39, 83, 86, 87 और 88 हैं। वहीं SC महिला के लिए वार्ड 02, 32, 76 और 91 आरक्षित हुए हैं। इन वार्डों में अब उम्मीदवारों की दावेदारी भी इसी आरक्षण के हिसाब से तय होगी।