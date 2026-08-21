जयपुर में नया गैस कनेक्शन मांगने पर ‘नो’, लेकिन तुरंत मिल रहा कमर्शियल सिलेंडर, जानें क्या है पूरा सच

गुरुवार को पत्रिका संवाददाता ने नए घरेलू कनेक्शन पर रोक को लेकर कई गैस एजेंसी संचालकों से बात की। संचालक सीधे तौर पर तो कुछ नहीं बोले, लेकिन इतना जरूर कहा कि कंपनियों को घरेलू गैस कनेक्शन पर कमाई कम होती है, जबकि व्यावसायिक कनेक्शन पर ज्यादा। ऐसे में कंपनियां व्यावसायिक कनेक्शन जारी करने पर पूरा फोकस कर रही हैं। संवाददाता ने देखा कि एजेंसियों पर 10 किलो के व्यावसायिक सिलेंडरों की दुकान सजी हुई थी। शहर में लगभग सभी एजेंसियों पर ऐसे ही हालात थे।