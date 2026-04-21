इंडेन गैस बुकिंग: 5 दिन का दावा निकला झूठा, जयपुर में 20 दिन बाद भी सिलेंडर को तरस रहे लोग, कर्मचारी का जवाब सुन भड़के

जब हंगामे की स्थिति बनी, तो एजेंसी के कर्मचारियों ने हाथ खड़े कर दिए। कर्मचारियों का कहना था कि ऊपर से ही गैस की सप्लाई कम है। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा, जब स्टॉक में गैस ही उपलब्ध नहीं है, तो डिलीवरी कहां से दें? उपभोक्ताओं को शांत करने के बजाय कर्मचारियों ने उन्हें 4-5 दिन और इंतजार करने की सलाह दी, जिससे आक्रोश और बढ़ गया।