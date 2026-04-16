LPG Crisis: कम सिलेंडर में कैसे होगी शादी? पहला न्योता भगवान और दूसरा DSO को, 3 सिलेंडर की लिमिट ने बढ़ाई टेंशन

लोगों का कहना है कि 2-3 सिलेंडर में शादी का पूरा भोजन तैयार करना संभव नहीं है। एक शादी में सैकड़ों मेहमान होते हैं, ऐसे में इतनी सीमित गैस व्यवस्था बड़ी चुनौती बन गई है। शहर में यह पहली बार हो रहा है कि डीएसओ कार्यालय शादियों का अहम केंद्र बन गया।