प्री-मानसून बरसने को तैयार…नगर निगम सोया पड़ा, न नालों की सुध, न सफाई की चिंता

उदयपुर. शहर में इन दिनों पश्चिमी विक्षोभ के कारण बरसात हो रही है। वहीं प्री-मानसून के सक्रिय होने में चंद दिन बचे हैं। उधर, शहर की जिम्मेदारी संभालने वाला नगर निगम अब तक सोया है। न तो नालों की सफाई हो पाई है और न ही जलभराव के निस्तारण पर ध्यान दिया गया है। ऐसे में इस बार भी शहर का हाल बेहाल होने से इनकार नहीं किया जा सकता। उदयपुर में मानसून पूर्व तैयारियों के दावों के बीच जमीनी हकीकत कुछ और ही नजर आ रही है।मानसून की दस्तक से पहले शहर के ड्रेनेज सिस्टम की पड़ताल में चिंताजनक तस्वीर सामने आई है। शहर के अधिकांश बड़े और छोटे नाले जाम मिले। कई स्थानों पर नाले कचरे, प्लास्टिक और गाद से भरे पड़े हैं, जबकि सफाई या तो शुरू नहीं हुई है या अधूरी है। ऐसे में पहली तेज बारिश नगर निगम की तैयारियों की पोल खोल सकती है।