स्कूल लेक्चरर प्रतियोगी परीक्षा : सुरक्षा के कड़े इंतजाम, पूछे गए मेवाड़-वागड़ से जुड़े सवाल

परीक्षा विशेषज्ञ प्राचार्य संजय लुणावत, माय मिशन निःशुल्क प्रतियोगी परीक्षा संस्थान के शुभम जैन ने बताया कि पहले दिन जनरल अवेयरनेस एंड जनरल स्टडीज की परीक्षा हुई। इसमें डेढ़ घंटे की अवधि में 150 अंकों के 75 बहुविकल्पात्मक प्रश्न पूछे गए। प्रत्येक प्रश्न दो अंकों का था। प्रथम प्रश्न पत्र में राजस्थान और भारत के इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, मानसिक योग्यता, सांख्यिकी, गणित, हिंदी, अंग्रेजी, समसामयिक, सामान्य विज्ञान, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था राजस्थान के भूगोल, शैक्षणिक प्रबंधन, शिक्षा परिदृश्य, नई शिक्षा नीति से संबंधित प्रश्न शामिल थे।