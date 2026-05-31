31 मई 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

उदयपुर

होटल में दबिश, ऑटोमैटिक पिस्टल, नकली नंबर प्लेट के साथ 4 तस्कर पकड़े

ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत उदयपुर पुलिस ने छापा मारकर होटल से बाड़मेर के दो आरोपियों से पिस्टल, कारतूस और अफीम बरामद, पंजाब के दो तस्कर फर्जी नम्बर प्लेट लगी कार सहित पकड़े, होटल संचालक के कब्जे से 20.44 लाख रुपए नकद जब्त किए हैं।

2 min read
Google source verification

उदयपुर

image

Mukesh Gaur

May 31, 2026

pistal and bullets

file photo

उदयपुर. जिले में अवैध मादक पदार्थों और हथियारों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत उदयपुर पुलिस ने वल्लभनगर क्षेत्र स्थित श्रीराम होटल में दबिश देकर चार अंतरराज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया है। कार्रवाई के दौरान एक अवैध ऑटोमैटिक पिस्टल, तीन जिंदा कारतूस, 22 ग्राम अफीम, फर्जी नम्बर प्लेट लगी कार और होटल संचालक के कब्जे से 20.44 लाख रुपए नकद बरामद किए गए हैं। पुलिस ने अलग-अलग प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

यह है मामला

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक खेरवाड़ा अंजना सुखवाल के सुपरविजन में वल्लभनगर और खेरोदा थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने मुखबिर की सूचना पर कीर की चौकी स्थित श्रीराम होटल पर दबिश दी। पुलिस ने होटल के कमरा नम्बर-213 की तलाशी के दौरान बाड़मेर निवासी मोहनलाल उर्फ मुन्ना जाट के कब्जे से एक अवैध ऑटोमैटिक पिस्टल बरामद की। उसके साथी हुकमाराम सारण की तलाशी लेने पर दो प्लास्टिक डिब्बियों में रखी कुल 14 ग्राम अफीम तथा तीन जिंदा कारतूस मिले।

एनडीपीएस की धारा में किया मामला दर्ज

प्रारंभिक जांच में सामने आया कि दोनों आरोपी करीब चार क्विंटल डोडा चूरा की बड़ी खेप की डील कर उसे मारवाड़ क्षेत्र में पहुंचाने की फिराक में थे। पुलिस ने मामले के मास्टरमाइंड को नामजद करते हुए आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है।

पंजाब के दो तस्कर अफीम सहित गिरफ्तार

कार्रवाई के दौरान पुलिस ने होटल के कमरा नम्बर-108 की तलाशी ली, वहां से पंजाब के संगरूर जिला निवासी जसविंदर सिंह जट सिख तथा कुलदीप सिंह रामदासिया सिख को 8 ग्राम अफीम के साथ गिरफ्तार किया। जांच में सामने आया कि दोनों आरोपी जिस कार से पंजाब से उदयपुर आए थे, उस पर दो अलग-अलग नम्बर प्लेट लगी हुई थीं। आरोपियों ने अवैध डोडा चूरा खरीदने के लिए स्थानीय तस्कर से सौदा कर उसे राशि भी ट्रांसफर की थी। इस संबंध में आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है।

होटल संचालक से 20.44 लाख नकद जब्त

कार्रवाई के दौरान पुलिस ने होटल श्रीराम के संचालक बांसवाड़ा निवासी राजेश मेनारिया के कब्जे से 20 लाख 44 हजार रुपए नकद तथा कुछ जमीनों की रजिस्ट्रियां बरामद कीं। पुलिस ने उक्त राशि एवं दस्तावेजों को जब्त कर आयकर विभाग को सूचना भेज दी। नकदी के स्रोत और संभावित अवैध लेन-देन के संबंध में अग्रिम जांच जारी है।

ये भी पढ़ें

दक्षिण राजस्थान को बिजली संकट से राहत, दरीबा में 220 केवी जीएसएस शुरू
उदयपुर
220 kv GSS

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

31 May 2026 06:03 pm

Hindi News / Rajasthan / Udaipur / होटल में दबिश, ऑटोमैटिक पिस्टल, नकली नंबर प्लेट के साथ 4 तस्कर पकड़े

बड़ी खबरें

View All

उदयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

फतहसागर किनारे बसने जा रहा उदयपुर का पहला नाइट फूड हब

night food bajaar
उदयपुर

कैलाशपुरी में पैंथर से दहशत, रेस्क्यू में जुटा वन विभाग

leopard in sub arban area
उदयपुर

दक्षिण राजस्थान को बिजली संकट से राहत, दरीबा में 220 केवी जीएसएस शुरू

220 kv GSS
उदयपुर

हाईकोर्ट के फैसले से खुला रास्ता, राजस्थान में खनिज ब्लॉकों की फिर से होगी नीलामी, भरेगा भजनलाल सरकार का खजाना

Mining Blocks
उदयपुर

Rajasthan: कैंसर कोशिकाओं को खत्म कर सकेगी भारतीय वैज्ञानिकों की नई खोज, उदयपुर के सुविवि और IIT गुवाहाटी की रिसर्च

Cancer Medicine
उदयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.