होटल में दबिश, ऑटोमैटिक पिस्टल, नकली नंबर प्लेट के साथ 4 तस्कर पकड़े

कार्रवाई के दौरान पुलिस ने होटल के कमरा नम्बर-108 की तलाशी ली, वहां से पंजाब के संगरूर जिला निवासी जसविंदर सिंह जट सिख तथा कुलदीप सिंह रामदासिया सिख को 8 ग्राम अफीम के साथ गिरफ्तार किया। जांच में सामने आया कि दोनों आरोपी जिस कार से पंजाब से उदयपुर आए थे, उस पर दो अलग-अलग नम्बर प्लेट लगी हुई थीं। आरोपियों ने अवैध डोडा चूरा खरीदने के लिए स्थानीय तस्कर से सौदा कर उसे राशि भी ट्रांसफर की थी। इस संबंध में आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है।