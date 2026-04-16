जयपुर में केटरर्स की दो टूक- सिलेंडर लाओ, तभी भोजन पाओ…मिठाई 5 से 2 हुई, चाट स्टॉल गायब; रिश्तेदारों से गैस मांग रहे परिवार

सिलेंडर संकट ने शादी की पूरी तैयारियां बदल दी हैं। तीन सिलेंडर से काम नहीं चलेगा। अब सीमित संसाधनों में ही मेहमानों को दावत दी जाएगी। लेडीज संगीत और भात जैसे अलग-अलग कार्यक्रमों की जगह शादी के दिन ही मेहमानों को खाना खिलाने की योजना है। पांच की जगह दो मिठाई बनाई जाएगी और स्टॉल की संख्या भी कम रखी जाएगी।

-भवानी मीणा, मुरलीपुरा निवासी