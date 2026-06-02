प्रताप जयंती पर शोभायात्रा, आतिशबाजी होगी, हल्दीघाटी की माटी से पर्यटकों का करेंगे स्वागत

मेवाड़ क्षत्रिय महासभा के यदुराजसिंह थाना ने बताया कि 11 जून को मोतीमगरी स्मारक पर हकीम खां सूरी मूर्ति पर माल्यार्पण और सदभावना गोष्ठी, भुवाणा चौराहा पर प्रताप की महाआरती, गणगौर घाट पर प्रताप जयंती पर 486 दीप प्रज्ज्वलन होगा। प्रताप जयंती समारोह संयोजक प्रेमसिंह शक्तावत ने बताया कि 12 जून को राणा प्रताप रेलवे स्टेशन स्थित प्रताप की मूर्ति पर माल्यार्पण, गोवर्धन सागर जहाजनुमा टापू पर पन्नाधाय के वहां पूजा-अर्चना और गोष्ठी, रेती स्टैंड पर राणा पूंजा की प्रतिमा पर पूजा-अर्चना होगी। संस्थान के महामंत्री दिलीपसिंह बांसी ने बताया कि 13 जून को आकाशवाणी कॉलोनी शिव पार्क मंदिर पुरोहितों की मादड़ी में अखंड रामायण पाठ एवं महादेवजी का दुग्धाभिषेक, हाड़ी रानी चौराहा सलूंबर पर हाडी रानी की पूजा अर्चना कर दीप प्रज्ज्वलन करेंगे। यातायात पुलिस चौकी उदियापोल पर महाराणा उदय सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया जाएगा। कालकामाता मंदिर हाथीपोल पर प्रताप को नमन और शस्त्र पूजन किया जाएगा।