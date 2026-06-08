IMD Alart 8 June: राजस्थान में मौसम का येलो अलर्ट, अगले दो घंटे में 12 कई जिलों में आंधी-बारिश की चेतावनी

मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर और बीकानेर संभाग के अधिकांश क्षेत्रों में आगामी दो से तीन दिनों तक मौसम शुष्क रहेगा। इसके चलते दिन के तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी होने की संभावना जताई गई है। 8 से 11 जून के दौरान सीमावर्ती जिलों में अधिकतम तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। वहीं कई इलाकों में 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूलभरी हवाएं चलने और हीटवेव जैसी परिस्थितियां बनने की आशंका है।