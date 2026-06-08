एमबीबीएस की सीटें बढ़ाने के साथ शिक्षा की गुणवत्ता भी सुनिश्चित हो

ईडी ने की थी छापेमारी

जुलाई, 2025 में राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में सरकार ने बताया था कि पश्चिम बंगाल में शैक्षणिक सत्र 2024-25 और 2025-26 के दौरान क्रमश: 34 और 37 मेडिकल कॉलेजों में फैकल्टी, बुनियादी ढांचे और क्लीनिकल मापदंडों के संबंध में कमियां पाई गईं थीं। राज्य में 41 मेडिकल कॉलेज हैं, जिनमें 26 सरकारी हैं। यानी अधिकांश कॉलेजों में कमियां पाई गईं और इनमें आधे से अधिक सरकारी हैं। सीबीआइ ने जून 2025 में मेडिकल कॉलेजों के निरीक्षण, मान्यता और नवीनीकरण प्रक्रियाओं में निजी संस्थानों को लाभ पहुंचाने की नियत से किए गए कथित घोटाले और व्यापक रिश्वतखोरी के संबंध में एक मामला दर्ज किया था। इसकी जांच में स्वास्थ्य मंत्रालय, एनएमसी और देश के कई निजी मेडिकल कॉलेजों के प्रतिनिधियों के नाम सामने आए थे, जिन पर रिश्वतखोरी, आपराधिक साजिश, गोपनीयता भंग करने और जालसाजी के आरोप थे। इसी मामले में ईडी ने नवंबर में 10 राज्यों में 15 ठिकानों पर छापेमारी की थी।