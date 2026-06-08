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India Internet Shutdown : भारत “ग्लोबल इंटरनेट शटडाउन कैपिटल”; जम्मू कश्मीर ‘जैसा’ राजस्थान, $1.3B का नुकसान

India Internet Shutdown : जयपुर में इंटरनेट बैन के बाद इंटरनेट शटडाउन के मामले में और आगे बढ़ गए हैं। आइए, आंकड़ों के नजरिए से समझते हैं पूरी बात को।

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जयपुर

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Ravi Gupta

Jun 08, 2026

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इंटरनेट बैन को दर्शाती तस्वीर | Credit- Patrika &amp; Access Now

India Internet Shutdown Explainer : भारत में पहली बार इंटरनेट बैन 26 जनवरी 2012 को कश्मीर में लगाया गया था। इसके बाद से इंटरनेट बैन का यह सिलसिला राजस्थान और अन्य राज्यों में लगातार बढ़ता गया। डिजिटल एडवोकेसी ग्रुप 'एक्सेस नाउ' (Access Now) के डेटा और उनकी रिपोर्ट "द रिटर्न ऑफ ऑथॉरिटेरियनिज्म" (The Return of the Authoritarianism) के अनुसार, साल 2021 में भारत में कम से कम 106 बार इंटरनेट शटडाउन किया गया था।

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