Digital Governance: राजस्थान को देश का अग्रणी डिजिटल वित्तीय प्रशासनिक राज्य बनाने की दिशा में तेजी से कार्य

Cyber Treasury: जयपुर। राजस्थान सरकार वित्तीय प्रबंधन और डिजिटल गवर्नेंस के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल होने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। इसी क्रम में मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने सोमवार को जयपुर स्थित वित्त भवन पहुंचकर कोष एवं लेखा निदेशालय का निरीक्षण किया तथा साइबर ट्रेजरी, ई-ट्रेजरी और एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (आईएफएमएस 3.0) की कार्यप्रणाली की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को वित्तीय प्रशासन को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और नागरिक-केंद्रित बनाने के लिए तकनीकी नवाचारों को और मजबूत करने के निर्देश दिए।