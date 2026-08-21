Jaipur Nagar Nigam Election: जयपुर में एक लाख से भी ज्यादा Gen-Z वोटर्स- पहली बार देंगे वोट, माहौल को कितना करेंगे प्रभावित?

जयपुर। जयपुर नगर निगम के चुनावी मैदान में इस बार 1,05,029 लाख नए वोटर हैं, जिन्हें किसी पुराने खांचे में फिट करना आसान नहीं होगा। ये पहली बार अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। 150 वार्डों में कुल 24,24,107 मतदाताओं में नवमतदाताओं की हिस्सेदारी 4.33 प्रतिशत है। यानी चुनाव में हर 100 मतदाताओं में करीब चार मतदाता ऐसे होंगे, जो पहली बार मतदान केंद्र तक पहुंचेंगे। यह संख्या इतनी बड़ी है कि चुनावी मुकाबले में युवा मतदाताओं की पसंद कई वार्डों में जीत-हार का अंतर तय कर सकती है।