Rajasthan LPG Crisis: PNG लगाओ जी, एलपीजी भी बंद नहीं होगी जी…और क्या चाहिए जी, 10 से 15 दिन में पीएनजी कनेक्शन का दावा

उपभोक्ता चाहें तो केवल सिक्योरिटी राशि और सिलेंडर जमा कर पीएनजी कनेक्शन ले सकते हैं। वे आने वाले महीनों में पीएनजी के उपयोग और फायदे का अनुभव लेने के बाद ही एलपीजी कनेक्शन सरेंडर करने का निर्णय ले सकते हैं। गुरुवार को संभागीय आयुक्त वी. सरवन कुमार की अध्यक्षता में पीएनजी सप्लायर कंपनी के प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक में यह निर्णय किया गया।