राजस्थान: थाली तक पहुंची ईरान-इजरायल युद्ध की आंच, 15 किलो तेल के टिन पर करीब 200 रुपए बढ़े, चेक करें ताजा भाव

1- सोयाबीन तेल: पहले भाव- 2320 रुपए (15 किलो टिन), वर्तमान भाव- 2570 रुपए, बढ़ोतरी- करीब 150-200 रुपए

2-सरसों तेल: पहले भाव- 2320 रुपए (15 किलो टिन), वर्तमान भाव- लगभग 2500 रुपए, बढ़ोतरी- 150-200 रुपए

3- मूंगफली तेल: पहले भाव- 2920 रुपए (15 किलो टिन), वर्तमान भाव- 3000 रुपए से अधिक, बढ़ोतरी- करीब 80-100 रुपए

4- पाम तेल: पहले भाव- 2230 रुपए (15 किलो टिन), वर्तमान भाव- 2330 रुपए, बढ़ोतरी- करीब 100 रुपए

5- सनफ्लावर तेल: पहले भाव- 2450 रुपए (15 किलो टिन), वर्तमान भाव- लगभग 2600 रुपए, बढ़ोतरी- करीब 150-200 रुपए