Udaipur News: बलात्कार के प्रयास का मामला; भाजपा नेता की मुश्किलें बढ़ीं, गिरफ्तारी से रोक हटी

घटना 5 जून 2025 की है, जिस पर शिकायतकर्ता ने 6 जून को एफआइआर दर्ज कराई थी। इसके अगले दिन आरोपी पक्ष की ओर से भी मामला दर्ज कराया गया। हाईकोर्ट ने कहा कि एफआइआर में बलात्कार के प्रयास और पीड़िता के घर में घुसकर छेड़छाड़ जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। ऐसे में अदालत इस स्तर पर हस्तक्षेप करने के पक्ष में नहीं है। इसी के साथ 4 अगस्त 2025 को दिया गया स्थगन आदेश निरस्त कर दिया गया। हाईकोर्ट ने मामले में आरोपी अनिल जारौली को पहले मिली अंतरिम राहत समाप्त कर दी। न्यायाधीश मुननुरी लक्ष्मण की एकलपीठ ने कहा कि प्रथम दृष्टया मामला गंभीर है और इसकी जांच आवश्यक है।