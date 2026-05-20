Summer 2026: राजस्थान में भी मिलेगी शिमला-मनाली जैसी ठंडक, इन 6 जगहों पर जरूर जाएं

Best Summer 2026 Destinations in Rajasthan: गर्मी के मौसम में हर कोई किसी ठंडी जगह पर जाने की प्लानिंग करता है। जब बात ठंडी जगहों की आती है, तो अमूमन लोगों के दिमाग में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या कश्मीर का नाम आता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अपने महलों, किलों और तपते रेगिस्तान के लिए मशहूर राजस्थान में भी कुछ ऐसी जगहें हैं, जो तेज गर्मी में भी आपको शिमला-मनाली जैसी ठंडक और सुहाने मौसम का एहसास करा सकती हैं।