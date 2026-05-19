खुशखबरी: उदयपुर शहर की सड़कों पर अगले माह से दौड़ेंगी 50 नई इलेक्ट्रिक बसें, मिलेगी बड़ी राहत

नई इलेक्ट्रिक बसों के संचालन से शहर के ट्रांसपोर्ट नेटवर्क में बड़ा विस्तार होगा। पहले चरण में 10 रूट पर बसें चलाई जाएंगी, जिनमें पांच नए मार्ग भी शामिल रहेंगे। बाद में यात्री भार और जरूरत के अनुसार इसे बढ़ाकर 15 रूट तक किया जाएगा। जहां यात्रियों की संख्या अधिक है, वहां इन बसों का संचालन प्राथमिकता से होगा। 45 बसें छोटी 9 मीटर की होंगी, जो अंदरूनी और संकरी सड़कों वाले क्षेत्रों में चलेंगी, जबकि 5 बड़ी 12.5 मीटर की बसें मुख्य और व्यस्त मार्गों पर संचालित की जाएंगी।