20 अगस्त 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

उदयपुर

‘कुत्ते बहुत हैं, मीटर उखाड़कर गली के बाहर लगवा लें’, उदयपुर में 2 महीने तक बिजली बिल न आने पर रीडर का बयान

उदयपुर के गायरियावास संतोष नगर में दो महीने से बिजली बिल न मिलने से 30 परिवार परेशान हैं। शिकायत पर मीटर रीडर ने बहाना बनाया कि गली में कुत्ते बहुत हैं, इसलिए रीडिंग नहीं ली। दो महीने का भारी बिल और पेनल्टी एक साथ आने से लोगों में भारी आक्रोश है।
2 min read
Google source verification

उदयपुर

image

Arvind Rao

Aug 20, 2026

meter reader blames stray dogs for no electricity bills

विद्युत निगम का सेक्टर-4 स्थित कार्यालय, जहां समाधान के लिए इंतजार करते लोग (पत्रिका फोटो)

Udaipur Electricity Bill Issue: उदयपुर शहर के गायरियावास संतोष नगर क्षेत्र में बिजली निगम की लापरवाही और एक अजीबोगरीब बहानेबाजी का मामला सामने आया है। क्षेत्र की एक गली के निवासी पिछले दो महीनों से बिजली बिल का इंतजार कर रहे थे, लेकिन जब बिल आया तो उनके होश उड़ गए। मीटर रीडर की लापरवाही के कारण दो महीने का भारी-भरकम बिल एक साथ जारी कर दिया गया, जिससे उपभोक्ता आर्थिक परेशानी का सामना कर रहे हैं।

लापरवाही छिपाने को अजीब तर्क

संतोष नगर गली नंबर-5 निवासी हितेश सोनी के अनुसार, करीब एक महीने पहले पूरे क्षेत्र में बिजली बिल बंट चुके थे, लेकिन उनकी गली में बिल नहीं पहुंचे। जब स्थानीय निवासियों ने निगम कार्यालय में संपर्क किया तो कर्मचारियों ने जल्द बिल मिलने का आश्वासन दिया। एक महीना बीत जाने के बाद भी जब बिल नहीं आए, तो परेशान उपभोक्ता सेक्टर-4 स्थित अजमेर विद्युत वितरण निगम के कार्यालय पहुंचे।

मीटर रीडर से पूछा देरी का कारण, दिया ये जवाब

वहां जब निवासियों ने मीटर रीडर से देरी का कारण पूछा, तो उसने बेतुका जवाब देते हुए कहा कि गली में कुत्ते बहुत हैं, इसलिए वह मीटर रीडिंग लेने नहीं आ सकता। जब उपभोक्ताओं ने इस समस्या का समाधान पूछा, तो रीडर ने गैर-जिम्मेदाराना सुझाव दिया कि सभी लोग अपने घरों के मीटर उखाड़कर गली के बाहर लगवा लें। इस जवाब से आक्रोशित निवासियों ने निगम की कार्यप्रणाली पर गहरा रोष जताया।

पेनल्टी और एकमुश्त बिल से बढ़ा बजट

कार्यालय में कर्मचारियों ने उपभोक्ताओं को कम्प्यूटराइज्ड बिल तो निकाल कर दे दिए, लेकिन दो महीने का बिल एक साथ आने से राशि काफी अधिक हो गई। इसके अलावा, बिल पेंडिंग दर्शाने के कारण उस पर पेनल्टी (विलंब शुल्क) भी लगा दी गई। पेनल्टी हटाने को लेकर निगम अधिकारियों ने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया।

30 परिवार प्रभावित, कार्रवाई की मांग

आपसी बातचीत में सामने आया कि क्षेत्र के लगभग 30 परिवार इस लापरवाही का शिकार हुए हैं। अब इन सभी परिवारों को बिना उनकी किसी गलती के दो महीने का बिल और पेनल्टी एक साथ भरनी पड़ रही है। प्रभावित निवासियों ने निगम के उच्च अधिकारियों से मांग की है कि बिल में लगाई गई पेनल्टी तुरंत माफ की जाए और काम में लापरवाही बरतने वाले मीटर रीडर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।

अजमेर: 9वीं की छात्रा से अनुचित व्यवहार पर भड़के ग्रामीण, पुलिस जीप से उतारकर प्रिंसिपल को पीटा; मुंह पर पोती कालिख

ये भी पढ़ें
ajmer school principal detained after student complaint

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

20 Aug 2026 10:13 am

Published on:

20 Aug 2026 10:13 am

Hindi News / Rajasthan / Udaipur / ‘कुत्ते बहुत हैं, मीटर उखाड़कर गली के बाहर लगवा लें’, उदयपुर में 2 महीने तक बिजली बिल न आने पर रीडर का बयान

बड़ी खबरें

View All

उदयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

उदयपुर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई, कृषि उपज मंडी का कार्मिक 24 हजार रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार

acb arrests udaipur mandi worker
उदयपुर

राजस्थान में अनुकंपा नियुक्ति के नियम बदले: अब बहू और शादीशुदा बेटी को भी मिलेगी सरकारी नौकरी, जानें शर्तें

rajasthan change compassionate job rule
उदयपुर

Udaipur: चुनाव ड्यूटी से राहत चाहिए तो डॉक्यूमेंट जमा करवाकर करानी होगी मेडिकल बोर्ड से जांच, नया नियम जारी

medical board udaipur
उदयपुर

राजस्थान में MSc-BEd और इंजीनियरिंग डिग्रीधारी बने पियोन, सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहे बच्चे और संभाल रहे LDC का काम

Rajasthan Grade-4 Recruitment
उदयपुर

उदयपुर : गुजरात के व्यापारियों से लूटपाट के मामले में चार गिरफ्तार

gujrat loot
उदयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.