Udaipur: चुनाव ड्यूटी से राहत चाहिए तो डॉक्यूमेंट जमा करवाकर करानी होगी मेडिकल बोर्ड से जांच, नया नियम जारी

नए नियम के अनुसार चुनाव ड्यूटी से स्वास्थ्य कारणों से मुक्ति चाहने वाले कार्मिकों को प्रार्थना पत्र के साथ उपचार से संबंधित सभी दस्तावेज और आधार कार्ड की प्रति प्रस्तुत करनी होगी। ये एमबी चिकित्सालय की सामान्य शाखा, अधीक्षक कार्यालय के कमरा संख्या 4 में जमा करवाने होंगे। मेडिकल बोर्ड संबंधित कार्मिक की बीमारी और उपलब्ध चिकित्सा अभिलेखों के आधार पर स्वास्थ्य स्थिति का परीक्षण करेगा। कार्मिकों को सलाह दी गई है कि वे अपनी बीमारी से संबंधित पुराने उपचार, जांच रिपोर्ट, चिकित्सकीय पर्चे और अन्य जरूरी दस्तावेज साथ लेकर आएं ताकि बोर्ड के सामने उनकी स्वास्थ्य स्थिति की सही जानकारी उपलब्ध हो सके। दस्तावेज जमा होने के बाद संबंधित कार्मिक की समस्या और उपलब्ध विशेषज्ञ चिकित्सकों के आधार पर मेडिकल बोर्ड की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।