21 अगस्त 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

जयपुर

आपकी आवाज बनेगी खबर की ताकत: सड़क पर गड्ढा हो, सफाई व्यवस्था बेपटरी हो, सरकारी दफ्तर में काम अटका हो, हर आवाज होगी बुलंद

आपके शहर जयपुर की सड़क, सफाई, पानी-बिजली, ट्रैफिक, सरकारी दफ्तर या अस्पताल से जुड़ी समस्या अब खबर बन सकती है। फोटो, वीडियो या जरूरी जानकारी भेजकर आप अपने इलाके की आवाज बुलंद कर सकते हैं।
less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Akshita Deora

Aug 21, 2026

rajasthan patrika public paper

पब्लिक का पन्ना और QR कोड (फोटो: पत्रिका)

Rajasthan Patrika Public Page: आपके शहर जयपुर में कुछ ऐसा हो रहा है, जो सबके सामने आना चाहिए? अब चुप रहने की जरूरत नहीं। आपकी बात, आपका सवाल और आपके आस-पास की समस्या खबर की ताकत बनेगी। सड़क पर गड्ढा हो, सफाई व्यवस्था बेपटरी हो, सरकारी दफ्तर में काम अटका हो या अस्पताल में सुविधाओं की कमी से लोग परेशान हों… आप हमें बताइए। स्कूल-कॉलेज से जुड़ी समस्या, बाजार की अव्यवस्था, ट्रैफिक जाम, पानी-बिजली की परेशानी या किसी अच्छे बदलाव की कहानी भी हम तक पहुंचाइए।

आपकी एक सूचना कई लोगों की आवाज बन सकती है। आपका फोटो, वीडियो या जरूरी दस्तावेज किसी समस्या को सामने लाने में मदद कर सकता है। हम आपकी बात को सिर्फ प्रकाशित करने तक सीमित नहीं रखेंगे, बल्कि जिम्मेदार विभाग और संबंधित लोगों तक भी पहुंचाएंगे। हर सप्ताह राजस्थान पत्रिका में पब्लिक का पन्ना आपकी बात के नाम होगा।

क्यूआर कोड स्कैन करें और आज ही भेजें

अपने शहर, अपने मोहल्ले और अपने आसपास की आवाज बनिए। QR कोड स्कैन करें और अपनी बात हमें भेजें।

आपकी आवाज, आपके शहर की ताकत।

Viral Alien Star: 18 करोड़ यूजर्स ने देखी चूरू के 14 साल के लड़के की वीडियो, जिस शक्ल का उड़ाते थे मजाक वही बना स्टार

ये भी पढ़ें
alian star motiram

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

21 Aug 2026 11:12 am

Published on:

21 Aug 2026 11:10 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / आपकी आवाज बनेगी खबर की ताकत: सड़क पर गड्ढा हो, सफाई व्यवस्था बेपटरी हो, सरकारी दफ्तर में काम अटका हो, हर आवाज होगी बुलंद

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

पहले अभिजीत दीपके ‘थप्पड़ कांड’, अब आशुतोष रांका ‘पिटाई’, CJP के लिए जयपुर बना विवादों-हमलों का नया गढ़!

अभिजीत दीपके (File Pic) और आशुतोष रांका से मारपीट की तस्वीरें
जयपुर

जयपुर में मारपीट के बाद CJP कार्यकर्ताओं ने बताई आपबीती, बोले- जमीन पर गिराकर पीटा

cjp workers reaction
जयपुर

जयपुर में सीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला, भड़के आशुतोष रांका बोले- 48 घंटे में शिक्षा मंत्री दें इस्तीफा, वरना होगा बड़ा आंदोलन

Ashutosh Ranka
जयपुर

जयपुर में CJP नेता आशुतोष रांका पर हमले का वीडियो आया सामने, जमीन पर गिराकर पीटा; गाड़ियों में भी तोड़फोड़

CJP leader Ashutosh Ranka attack
जयपुर

राजस्थान निकाय चुनाव: जानिए 1 वोट की ताकत से कैसे बदलेगा आपके शहर का भविष्य; सवाल पूछिए, हिसाब मांगिए फिर कीजिए मतदान

rajasthan civic polls your one vote can shape your city future
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.