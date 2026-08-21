आपकी आवाज बनेगी खबर की ताकत: सड़क पर गड्ढा हो, सफाई व्यवस्था बेपटरी हो, सरकारी दफ्तर में काम अटका हो, हर आवाज होगी बुलंद

Rajasthan Patrika Public Page: आपके शहर जयपुर में कुछ ऐसा हो रहा है, जो सबके सामने आना चाहिए? अब चुप रहने की जरूरत नहीं। आपकी बात, आपका सवाल और आपके आस-पास की समस्या खबर की ताकत बनेगी। सड़क पर गड्ढा हो, सफाई व्यवस्था बेपटरी हो, सरकारी दफ्तर में काम अटका हो या अस्पताल में सुविधाओं की कमी से लोग परेशान हों… आप हमें बताइए। स्कूल-कॉलेज से जुड़ी समस्या, बाजार की अव्यवस्था, ट्रैफिक जाम, पानी-बिजली की परेशानी या किसी अच्छे बदलाव की कहानी भी हम तक पहुंचाइए।