जयपुर में मारपीट के बाद CJP कार्यकर्ताओं ने बताई आपबीती, बोले- जमीन पर गिराकर पीटा

संजू ने बताया कि उनकी टीम रामपुरा के सरकारी स्कूल का जायजा लेने पहुंची थी। इससे पहले भी उनकी टीम करीब एक साल पहले यहां आई थी, जब स्कूल में बच्चों को भैंसों के बाड़े में पढ़ाने की बात सामने आई थी। संजू का आरोप है कि मौके पर पहले से BJP-RSS के लोग मौजूद थे। उन्होंने टीम के साथ धक्का-मुक्की की, लाठी-डंडों से मारपीट की और पत्थर भी फेंके। संजू ने कहा कि उन्हें जमीन पर गिराकर डंडे से पीटा गया, जिससे उनके हाथ में चोट लगी है और काफी दर्द हो रहा है।